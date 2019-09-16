中共建政70週年設置「淨空限制區」禁止放飛　連鳥也受限制

▲中共建政70週年，將在10月1日於天安門廣場舉行閱兵儀式。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者施怡妏／綜合報導

中共建政70週年臨近，10月1日將在北京天安門廣場舉行閱兵儀式，為確保活動安全，政府已開始高度戒備。北京市政府15日發布通告，「北京東西城等7個區設立禁飛限制區，禁止放飛、升放任何影響飛行安全的鳥類動物和其他物體，直至10月1日國慶結束。」

北京市內東城、西城、朝陽、海淀、丰台、石景山、通州等7個區的行政區域設置為「淨空限制區」，除了慶祝活動的閱兵飛行活動、和平鴿、氣球等，其他的飛行物體一律禁止放飛。

政府規定包含，在限制區內養殖鳥類動物必須關進籠子，信鴿協會需做好組織管理工作。此外，天安門廣場週末對遊客關閉，部份道路和地鐵站、通往遊行沿途建築物的通道也將關閉。

除了公告「禁飛令」，14日至16日為期3天的十一閱兵演習，也是全城戒備。位於天安門廣場附近的北京東方君悅大酒店（ Grand Hyatt Beijing ）的住客被告知，從14日下午5點30分一直到明日早上5點30分，以及15日下午5點30分到隔日上午5點30分，這段時間內禁止出入酒店。觀光客被告知，24小時內不得外出，附近住戶也被要求關上窗戶並拉上窗簾。

北京政府表示，淨空限制區所在的區政府要組織公安、城管執法、市場監管等有關部門和街道辦事處、鄉鎮政府，對影響飛行安全的隱患進行認真排查。對此政府也強調，各級軍事設施保護委員會和公安、城管執法、市場監督等有關部門，必須對違法違規行為依法給予處罰，構成犯罪的行為，則依法追究刑事責任。

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