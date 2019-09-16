林鄭「滅火四招」75.7%港人不買賬　最低限度須設獨立調查　

▲林鄭月娥透過電視公告，宣布正式撤回逃犯條例。（圖／翻攝自直播畫面）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港特首林鄭月娥4日宣佈撤回修訂《逃犯條例》，並提出四項行動，不過此舉並沒有澆息示威人士怒火，昨（15）日再度爆發大規模衝突。《明報》指出，民調結果顯示，對於政府4項行動，75.7%受訪者認為並不足夠，表示認可者不足兩成；不認同者當中，70.8%稱最低限度須成立獨立調查委員會（COI）。

▲831示威運動爆發衝突，警方發射催淚瓦斯。（圖／記者黃彥傑攝）

在宣佈撤回修例後，《明報》委託中大傳播與民意調查中心作民調，於本月5至6日、9至11日訪問了623名市民。對於政府4項行動，18.8%受訪者表示認可，75.7%受訪者明言政府回應並不足夠。若以政治取態細分，95.6%本土派、94.1%民主派均認為不足夠；中間派亦有68%認為不足；建制派雖有65.2%表示認同，亦有23.2%認為不足。

被問到政府最低限度尚須回應哪些訴求，受訪者可說出多於一個答案；當中70.8%認為須成立COI，27%認為須重啟政改、落實雙普選，20.5%認為須撤控或特赦被捕者，18.1%認為須撤回暴動定性。

▲示威運動重挫經濟，評級機構惠譽（Fitch）將香港前景展望從穩定改為「負面」。（圖／記者黃彥傑攝）

此外，林鄭宣佈4項行動後，受訪者對特區政府、大陸中央政府的信任程度有所上升。港府的信任度由上輪調查的2.77分，微升至2.87分，但仍有41.7%受訪者給零分；對北京的信任度則由上輪調查的2.96分升至3.16分，有40.1%給零分。此外，被問到林鄭應否引咎辭職，64.6%受訪者表示應該，較撤回修例前高5.7個百分點。

香港中文大學新聞與傳播學院教授蘇鑰機指出，成立COI是最關鍵訴求，認同此項訴求的比例亦較其他高出不少，過去市民對COI的取態亦類似，若港府願意答應，已能滿足不少人。有建制派議員亦稱COI是平息風波的關鍵，民主派議員則明言，除非回應五大訴求，否則香港無法長治久安。