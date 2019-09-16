10歲小妹湖泊玩水　返家後「雙眼瞪大說不出話」送醫驚覺…大腦被啃掉一半！

▲莉莉在湖泊玩水後，大腦被食腦蟲啃食。（圖／翻攝自莉莉家人臉書）

記者陳亭伃／／綜合報導

夏天炎熱不少孩子都會在這時候瘋狂玩水，但是潛藏的危機不一定肉眼看得見。美國德州一名10歲的小女孩日前跟著家人到露營區的湖中玩水、游泳，沒想到回家後卻開始出現身體不適，接著語無倫次，緊急送醫後發現女孩的大腦內，竟然被「食腦蟲」瘋狂啃食。

根據英國《每日郵報》報導，名叫做莉莉（Lily Avant）的小女孩原本在假期時，跟著家人到露營區戲水，一開始感覺都沒有問題，但返家後卻發現頭痛、發燒的症狀，家人原本以為她是一般的感冒，所以也沒有特別注意，沒想到過了幾天，莉莉開始出現了語言遲緩、語無倫次的情況。

莉莉被緊急送醫後，經過醫院檢查，發現她感染到「食腦變形蟲」，自本月8日進到醫院後陷入重度昏迷，她的父親表示，「我的女兒非常勇敢，意志非常強大，希望我們的救援是來得及！」醫療團隊表示，莉莉經過腰椎穿刺的檢查後，確認是福氏內格里蟲（Naegleria fowleri）正在侵蝕大腦。

醫師表示，這樣的單細胞變形蟲會出現在湖泊、河流，通常透過鼻子進入人體，到大腦之後就會開始破壞組織。過去曾有4名倖存者，但最後都因為腦部受損，最後出現語言障礙跟行為失調的情況。莉莉的家人也表示，不知道為什麼當時會有這樣的疏失，「當時戲水的人還有別人。」

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