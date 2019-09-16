亞洲第一個風電機艙組裝地就在台灣！西門子歌美颯拚一年半投產

▲西門子歌美颯今（16）日在台中港舉行機艙組裝廠在台設置計畫啟動典禮，成為台灣風電發展的歷史一刻。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台中報導

離岸風電正熱！風機大廠西門子歌美颯（Siemens Gamesa）今（16）日表示，在台中港工業專業區建立的機艙組裝廠，預計一年半後投產，將讓台灣成為亞洲第一個、也是目前歐洲以外，全球唯一的機艙組裝地。

政府大力推動離岸風電，吸引全球兩大風機廠商——西門子歌美颯和三菱重工維特斯（MHI Vestas）來台投資。西門子歌美颯今日在台中港舉行機艙組裝廠在台設置計畫啟動典禮，經濟部長沈榮津等貴賓出席見證台灣風電發展的歷史一刻。

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西門子歌美颯亞太區離岸風電總經理倪邇思（Niels Steenberg）表示，依據研究指出，至2027年以前，亞太地區的離岸風電裝置容量可望成長20倍，台灣將是中國大陸以外，亞太離岸風電成長最快的國家。

「一台風機裡面最具價值的組件，就在機艙，可說是風機的心臟。」倪邇思說，今年7月，西門子歌美颯標得台中港工業專業區（II）約3公頃的土地，在台建立「機艙組裝廠」，預計一年半後投產，要讓台灣成為機艙製造的重鎮。

經濟部長沈榮津表示，西門子歌美颯除了承諾在台設立機艙組裝廠，也和6家本土供應商簽署合作備忘錄（MOU），並成為首家進軍台中港離岸風電產業專區的外商，對台灣發展離岸風電極具指標性意義。

台中港務分公司表示，目前已進駐台中港離岸風電產業專區的零組件製造業者，包括永冠集團、天力離岸風電、台欣世紀風電等，西門子歌美颯的進駐可望為台中港引進更多投資業者，配合政策逐步建構風機產業供應鏈，達成產業群聚效應。

西門子歌美颯是由德國的工業集團西門子風電部門與西班牙風機製造商歌美颯合併的風機大廠，遍布全世界90個國家，目前是全球離岸風機第一大品牌，亦為握有台灣最多離岸風機訂單的供應商。