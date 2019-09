25張彩券全買同一組號碼　中頭獎「狂翻25倍」他爽領386萬元

▲男子25張彩券都用同一組號碼,竟然中了頭獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國維吉尼亞州一名男子一口氣買了25張彩券,並且都選擇同一組號碼,沒想到該組號碼中了頭獎,讓他的獎金也連翻25倍,總共贏得12.5萬美元(約台幣386萬元)的大獎。

居住在維吉尼亞州亞歷山卓市(Alexandria)的男子梅科(David Maiocco),本月3日買了25張同樣號碼的樂透彩券,開獎當天,他撥打電視服務商的客服電話時,因為等得無聊一邊上網兌獎,意外發現自己所選的號碼「2011」竟然贏得頭獎5000美元(約台幣15.4萬元),由於一口氣買了25張,所以獎金也狂漲25倍。

梅科表示,當電視服務商的客服終於有空接聽他的電話時,狂喜的他不管對方說什麼都一昧說好,因為他的心早已不在這裡,「我當下同意了他們所有說的話,一掛上電話就趕快跑去彩券公司領獎。」

