藍衣男遊行高喊：我是中國人！當場遭示威者「狂毆狠踹＋雨傘暴打」30秒

▲香港示威者15日展開遊行。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

雖然香港警方先前已發出反對通知書，不過反送中示威者昨（15）日仍到銅鑼灣展開遊行，聲稱要響應「國際民主日」。在遊行期間，有名身穿藍衣的中年男子突然高喊「我是中國人」，並且與在場人士發生口角衝突；隨後就有10多名穿黑衣的示威者開始對他狂毆狠踹，連雨傘都成了攻擊武器，過程大約30秒左右，直到藍衣男不再有動靜，大家才散去。

綜合港媒報導，15日下午2點半，示威者佔據了多條車道並且往中環方向步行，在灣仔告士打道、馬師道交界之處，突然有名穿著藍衣的中年男子大聲高喊「愛中國，我是中國人」，隨即與周遭不悅的黑衣人發生爭執。不久後，數十名黑衣人開始毆打藍衣男，即便對方已經被打到蹲在地上無法動彈，仍不減他們的怒氣，圍毆過程持續約30秒。

藍衣男倒地後便一動也不動，黑衣人見狀後便繼續趕行程，義務急救員得知情況後立刻為他進行治理。此外，醫管局表示，截至當天傍晚6點，於港島區人群聚集的活動中，出現一名49歲的周姓男傷者，當他被送往律敦治醫院時，情況已十分危及，至晚上9點情況惡化，便轉到瑪麗醫院住院。據悉，該名男子在街上被發現時就已經失去知覺。

報導也指，遊行期間不乏火爆場面，有大批蒙面的黑衣人士將港島皇悅酒店的五星旗拆下來焚燒；港鐵灣仔站則被示威者投擲汽油彈破壞，導致玻璃碎裂飛出10公尺外，金鐘站的出口也無法倖免。雖然地鐵站在昨日受到不小影響，不過港鐵今（16）日宣布，列車服務正常，金鐘站、灣仔站也重開了。

►他奶奶的美麗小秘訣！

