半年前承諾被挖出…網批「騙子」　韓國瑜：2020總統大選不在考量內

▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜衝刺2020總統大選，每到假日就積極走訪各地宮廟拜會基層，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」就貼出韓國瑜曾承諾「2020總統大選，完全不在我考量之內」，對比現在打選戰的韓國瑜，引來許多網友熱議。



韓國瑜今年3月接受廣播主持人黃光芹專訪時就承諾，2020大選不在他考量之內，且4月不會領表登記黨內初選，「我四年任期，會做好做滿，我不會去領表，我要做一個既誠實又認真工作的人。」未料下節目後，韓國瑜態度又轉為保守、曖昧，更反問「做滿4年誰說的？」這件事也成為黃光芹跟韓國瑜決裂的導火線。

▲韓國瑜接受黃光芹專訪。（圖／翻攝黃光芹臉書）



網友看到影片後留言表示，「現在完全否定過去的人，不用期待！」、「『現在』不在我考量，不代表未來不在我考量，其他的我想自有公評了...」、「昨夜的山盟海誓，醒來變成昨夜抱歉」、「韓粉說他是被動選，是廣大庶民要他出來選的，他也是百般無奈下出來承擔更大的責任！」、「騙子還是很多人信，難怪台灣是詐騙集團的天堂」。

韓國瑜自7月通過黨內初選後，正式成為國民黨總統參選人，並積極開啟選戰模式，為消除外界質疑利用上班時間選總統，韓國瑜選在假日衝刺大選行程，平日仍專心在高雄市政。

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