陪姪子看幼幼台！他一瞥「姐姐裙子超短」嫩腿全露光　網笑炸曝真理

▲網友好奇，兒童台姐姐的裙子為什麼都很短。（圖／翻攝自兒童台官網）

網搜小組／鄺郁庭報導

只要轉到兒童台，總能看到「兒童台哥哥姐姐們」的身影。一名網友表示，他最近陪姪子看幼幼台，突然發現「這些姐姐的裙子都好短，腿全部露出來了」，但他小時候都沒注意到，忍不住好奇，「是小朋友喜歡看，所以姐姐們裙子才那麼短的嗎？」沒想到馬上就有網友曝光「真理」，讓其他人都笑噴。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「為什麼幼幼台姐姐的裙子都那麼短？」文中表示，他最近在陪姪子看幼幼台，「有時候會有那個什麼早點名的活動，就是一堆哥哥姐姐帶著小孩在跳舞，突然發現這些姐姐的裙子都好短，腿全部露（出）來了。」

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原PO接著貼出6張兒童台姐姐的照片，「但我記得小時候看的時候都沒有注意到耶！是小朋友喜歡看，所以姐姐們裙子才那麼短的嗎？」看看照片，不管是哪個姐姐，每個人都梳著整齊漂亮的髮型，穿著姐姐的裙裝，腳踩白色長統靴，甜美地對鏡頭微笑。

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▲兒童台哥哥姐姐是許多小朋友的童年回憶。（圖／翻攝自香蕉哥哥臉書）

但仔細看就發現，姐姐們的裙子不僅是在膝上，長度比一半大腿還要短，只要彎個腰，感覺就會看到裙子內裡。不過再看一次照片，會看到姐姐們似乎都有穿內襯裙，一方面是不用擔心走光，另一方面則是將裙子撐澎。不管怎麼說，姐姐們的一雙嫩腿可以說是飽覽無遺，難怪會讓原PO心生疑惑。

看到貼文後，就有人認為，「小朋友根本不在意」、「這有很短嗎？而且有安全褲吧」、「裙子長不好活動吧」、「因為穿長裙跳舞很奇怪啊」、「明明就沒很短」、「看起來比較有活力吧」、「這樣才有青春洋溢的感覺。」

不過，馬上有網友留言表示「不然爸爸怎麼會陪小孩看電視？」讓其他人也笑呼，「不這樣的話，爸爸們早就轉台了」、「卡通是給小孩看的，姐姐是給爸爸看的」、「總要替我們這些爸爸考慮一下啊」、「你不知道『親』子同樂的意思嗎」、「不然爸爸會轉台。」

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