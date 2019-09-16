邁向居住正義！黃國昌17日正式提案「囤房稅」

▲時代力量立委黃國昌。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

時代力量立委黃國昌推動「囤房稅」修法，將在17日正式提案；他痛批，台灣名列世界前茅的高房價，不僅是年輕人成家的痛；助長不動產炒作的政策，更造成阻礙實體經濟發展、資源嚴重錯置的惡果。

黃國昌也向總統擬參選人，蔡英文、韓國瑜、郭台銘提問，要如何面對「高房價」問題？是否贊成「囤房稅」？希望他們能夠負責任地說清楚！

黃國昌日前舉辦公聽會，認為台灣需要囤房稅，並在會上提出4點：一、全國僅持有1戶自住房屋者，稅率調降至1%，二、房屋稅條例明定自住房屋之標準及戶數，三、非自住住家用房屋提高法定稅率下限，並明定多戶者之差別稅率，四、非自住住家用房屋出租者適用較低稅率，未出租者依持有戶數適用差別稅率。

對此，財政部做出回應，房屋稅條例第5條第1項第1款規定，住家用房屋供自住或公益出租人出租使用者，稅率1.2%；其他供住家用者，稅率最低不得少於1.5%，最高不得超過3.6%。

各地方政府得視所有權人持有房屋戶數訂定差別稅率，其意旨係為擴大自用住宅與非自用住宅稅率差距，提高房屋持有成本，抑制房產炒作，並保障自住權益。

財政部表示，按目前各地方政府非自住的住家用徵收率，僅台北市、宜蘭縣及連江縣按持有戶數訂定差別稅率，桃園市為2.4%，新竹縣為1.6%，其餘新北市等17個縣市都是最低稅率1.5%。

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