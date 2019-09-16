人妻送跳傘當結婚30年大禮　老公太嗨「半空翻白眼」錯過開傘…摔成肉餅！

▲人妻送老公30周年禮物是跳傘，沒想到目睹老公當場摔死。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一對夫妻結婚多年，近日原本開心迎來30周年紀念，老婆知道丈夫多年來對跳傘有憧憬，於是特別安排兩人到美國大峽谷進行跳傘當作紀念，丈夫知道後相當興奮，沒想到在活動當天，卻因為傘沒有打開，導致女子的丈夫當場「正面著地」慘死，喜事變喪事。

綜合外媒報導，妻子黛比（Debbie Credit）和丈夫克里斯多福（Christopher Swales）結縭30年，在親友眼中是相當恩愛的一對夫妻，在週年的慶祝假期中，黛比知道丈夫一直很憧憬高空彈跳，兩人特別規劃到美國大峽谷去跳傘，克里斯多福知道後相當開心期待。

直到跳傘當日，克里斯多福在教練的帶領下，在大峽谷公園的高空一躍而下，沒想到卻錯過了原本的開傘時間，遲遲沒有打開傘，最後克里斯多福與教練雙雙直接墜落在平地上，教練腿受到骨折，克里斯多福則是「正面著地」直接摔死。

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克里斯多福的姊姊凱洛琳（Caroline Peer）難過的表示，那天正是弟弟跟弟媳的結婚紀念日，原本跳傘員之後要再次說出當年的結婚誓詞，但這下卻直接天人永隔。黛比事後仍悲痛的留在當地處理克里斯多福的後事。

警方調查，克里斯多福為第一次跳傘，研判是因為太興奮導致在空中失去意識，教練試圖想要喚醒他而錯過了原本的開傘時間，即便最後有開傘但已經錯過了時段，才會導致一人重傷、一人慘死的意外。

Brit dad, 55, who died in skydive at Grand Canyon was given jump as ’30th wedding anniversary gift from wife’ https://t.co/SZbQP8yMEc pic.twitter.com/Bb3immjrSj — The Washington Time Post (@washington_time) September 13, 2019



