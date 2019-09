人妻送跳傘當結婚30年大禮　老公太嗨「半空翻白眼」錯過開傘…摔成肉餅！

▲人妻送老公30周年禮物是跳傘,沒想到目睹老公當場摔死。(圖/翻攝自當事人臉書)

英國一對夫妻結婚多年,近日原本開心迎來30周年紀念,老婆知道丈夫多年來對跳傘有憧憬,於是特別安排兩人到美國大峽谷進行跳傘當作紀念,丈夫知道後相當興奮,沒想到在活動當天,卻因為傘沒有打開,導致女子的丈夫當場「正面著地」慘死,喜事變喪事。

綜合外媒報導,妻子黛比(Debbie Credit)和丈夫克里斯多福(Christopher Swales)結縭30年,在親友眼中是相當恩愛的一對夫妻,在週年的慶祝假期中,黛比知道丈夫一直很憧憬高空彈跳,兩人特別規劃到美國大峽谷去跳傘,克里斯多福知道後相當開心期待。

直到跳傘當日,克里斯多福在教練的帶領下,在大峽谷公園的高空一躍而下,沒想到卻錯過了原本的開傘時間,遲遲沒有打開傘,最後克里斯多福與教練雙雙直接墜落在平地上,教練腿受到骨折,克里斯多福則是「正面著地」直接摔死。

克里斯多福的姊姊凱洛琳(Caroline Peer)難過的表示,那天正是弟弟跟弟媳的結婚紀念日,原本跳傘員之後要再次說出當年的結婚誓詞,但這下卻直接天人永隔。黛比事後仍悲痛的留在當地處理克里斯多福的後事。

警方調查,克里斯多福為第一次跳傘,研判是因為太興奮導致在空中失去意識,教練試圖想要喚醒他而錯過了原本的開傘時間,即便最後有開傘但已經錯過了時段,才會導致一人重傷、一人慘死的意外。

