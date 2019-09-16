人妻與單身小王摩鐵一戰！2天後忍不住再約...拍下「激情扭纏照」　老公崩潰

▲許姓人妻在交友軟體上認識小王，2人2度赴摩鐵翻雲覆雨。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市一名許姓人妻在交友軟體上認識一名蔡姓男子，2人燃起熊熊愛火，竟2度共赴摩鐵翻雲覆雨，還拍下激情交纏時的照片。許夫無意間發現枕邊人手機內竟有與他人的鹹濕照以及煽情對話，一怒之下提告。橋頭地方法院判蔡男有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，還要賠償許夫40萬元；許女則因丈夫撤告，獲不起訴處分。

根據判決書，蔡男2018年7月間透過網路交友軟體認識許姓人妻，他明知對方已有配偶，竟還在同年9月14、16日晚間與人妻前往摩鐵激戰，過程中還用手機拍下2人激戰畫面，作為愛的紀念，事後傳送給人妻，展開一連串煽情的對話。

而許女老公無意間在妻子手機內看到蔡男傳來的鹹濕對話、性交照片，飽受打擊的他趕緊追問枕邊人，才得知自己遭戴了一頂大大的綠帽，傷心欲絕地提告，並與妻子離婚，向蔡男求償80萬元。

但蔡男辯稱，沒有與人妻性交，火辣交歡照的女主角也不是人妻，2人的煽情對話僅止於調情，但這番話卻被人妻當場打臉，坦言照片中的女主角就是自己。

橋頭地方法院審理後，不採信蔡男的說詞，依2個相姦罪判他應執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，並判賠40萬元；許女則因丈夫撤告，獲不起訴處分。全案仍可上訴。

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