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工人踢到墓碑「腳腫脹變黑」連發燒4天　哥問神明才知原因：墓的主人惡整

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墳墓,墓葬,土葬,風水（圖／記者季相儒攝）

▲原PO說，弟弟在公墓旁做工，有些路段必須經過人家的墓。（圖／示意照／記者季相儒攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「請求祂大人不計小人過，原諒弟弟…」一名女網友分享弟弟做工程後，一檢查發現罹患蜂窩性組織炎，但看了醫生，還是連續高燒4天，問了神明才知道踢到人家的墓碑，「那個墓的主人不高興，故意惡整他的。」她認為，「去到人家的地盤時，先打聲招呼再工作，這樣比較不會發生問題。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，哥哥和弟弟都在鐵工廠工作，19年前的某一天，弟弟到一處偏遠的鄉下公墓旁做工，有些路段必須經過人家的墓，結果很不小心踢到某個墓碑，腳撞了一個小洞還破皮。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，弟弟當下不以為意繼續工作，因手腳快點，只要2、3天即可搭建完工程，想說下班後再回家敷藥；他回家後脫掉襪子，看到傷口處已紅腫，洗澡完後擦乾傷口，敷了點「面速力達母」（小護士）藥膏，人感覺累累的，胡亂扒了幾口飯就上床睡覺。

原PO回憶，弟弟隔天起床後，傷口更加紅腫也開始發燒，可是工程在趕工，人手不足，只好拖著發燙的身體和越來越痛的腳去工作，做完一天回家馬上洗澡，也沒吃晚餐就上床睡覺。

▼原PO弟弟罹患蜂窩性組織炎，連續好幾天發高燒。（圖／傷口示意照／記者謝承恩攝）

▲▼皮膚,傷口,破皮,破傷風,蜂窩性組織炎。（圖／記者謝承恩攝）

「弟媳問他怎麼不吃晚餐？他說他人不舒服吃不下去，很累想先休息。」原PO說，隔天一早，弟弟全身發燙一量39度，溫度還一直攀升，腳傷處也腫脹開始變黑；弟媳眼看不對勁，馬上載他到醫院掛急診，檢查出罹患蜂窩性組織炎。

原PO表示，因為弟弟一直燒不退，傷口也必須處理，馬上住院開始一系列的治療；手術刀一切下去傷口處，「膿血是直接噴出來的，很恐怖」，處理好後就開始吃藥打點滴。

原PO指出，弟弟直到第4天還是高燒不退，弟媳請大哥幫忙去問一下神明，看是不是哪裡出了問題，結果一問之下才知道，是弟弟踢到人家的墓碑，且沒跟人家打聲招呼就直接跨過墓，「是那個墓的主人不高興，故意惡整他的。」

▼原PO說，大哥問神明才知道弟弟踢到人家墓碑。（圖／示意照）

▲▼土葬,墳墓,環保,掃墓,祭祖,祖先。（圖／記者周宸亘攝）

原PO說，大哥問完後，就帶著神明指示的金紙找到公墓，和墓碑主人說聲對不起，「請求祂大人不計小人過，原諒弟弟」，並燒金紙；說也奇怪，隔天弟弟慢慢退燒，傷口的紅腫也有比較消一點，但醫院還是必須等沒發燒，才要讓他回家休息。

原PO表示，弟弟住院一周才回家，「整個事件來說，就是去到人家的地盤時，先打聲招呼再工作，這樣比較不會發生問題。」對此，有網友留言「我也聽過好幾個這種事情，就是要打個招呼尊重對方一下」；原PO回「嗯嗯，可是還是有些人鐵齒不信邪。」

但也有人認為，「墓園平時無人走動，塵蟎、細菌很多，傷口就很容易發炎，我家人曾經因此住院一個月，不要啥事都推給不能開口反駁的祂們。」原PO回「不好意思，我寫這篇沒有加料進去，我只是據實陳述當時的情形而已，如果不喜歡可以跳過去，也不必用話語酸！」

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