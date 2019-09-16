不爽她上班太認真！180壯男爆打160嬌小女　拖角落奮力猛掐...狠嗆：忍你很久

記者陳蒲芬、陳韻如／新竹報導

竹北某貨運公司一名身高僅160公分的女子在整理貨物時，突然被一名身材高壯的男子動手毆打，甚至被勒住脖子，女子當場無力抵抗跌倒在地，隨後想拿起手機報警，但卻被對方搶走。事後轉向公司反應，卻因為該動手男子是主管乾兒子，此事也就因此被壓下，其家屬忍無可忍之下將畫面PO網，不少網友見狀也紛紛傻眼，「動手打女人，是不是男人？」

▲竹北某貨運公司男員工不滿女同事上班太勤快，竟出手打人。（圖／翻攝新竹爆料公社）

女子家屬在臉書《新竹爆料公社》PO出監視器畫面表示，女子14日在公司分配客人貨物，一名身高約180公分高，穿著深藍色上衣的沈姓男子突然走上前將貨物堆倒，還嗆聲，「我忍你很久了」，隨後不斷動手狂推女子，造成女子重心不穩倒地。

▲男子先將女子正在整理的貨物翻倒，隨後動手打人。（圖／翻攝新竹爆料公社）

女子倒地後，沈男非但沒有停手，甚至還出手勒住對方脖子，把女子摔倒在地。女子事後拿起手機響報警，卻被沈男搶走手機阻止，模樣相當囂張。女子家屬事後心疼的表示，「我家人今天臉變超腫，看我家人被這樣對待，真的覺得很心疼很難過」。

女子家屬還提到，女子是一名單親媽媽，平時非常準時上下班，上班期間也非常勤快，沈男竟因此眼紅，「想方設法弄這位單親媽媽，甚至出手打人，太可惡了」。

女子家屬更氣憤的質問，「我的家人每天準時上班打卡，但就因為深藍色衣服是新竹所主管的乾兒子，就可以這樣職場霸凌嗎？就可以把事情壓下來？不管有什麼事情也不能動手吧？」

▲女子家屬事後表示，該男子是公司主管乾兒子，公司也因次想將事件壓下。（圖／翻攝新竹爆料公社）

此篇文章一出，也立刻吸引竹北分局警方關注，並留言，「關於影片中的行為恐涉及刑事責任，警方尚未接獲正式提告，已通知雙方至派出所釐清案情，以利後續偵辦；另呼籲民眾要理性和平溝通，勿有暴力行為發生。」

此外，不少網友見狀也紛紛直呼誇張，「不能讓這種人胡作非為」、「先動手就不對，更何況打的是女人...」、「這應該算是職場霸凌或是職場暴力吧」、「動手就是不對」。

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