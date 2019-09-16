示威者縱火堵路！北角入夜「全武行」濺血　2港鐵站先後關閉

記者鄭思楠／綜合報導

反修例風波持續，昨日有示威者發動「港島行街」，其後演變成堵路縱火。警方出動水炮車、施放催淚彈及發射布袋彈驅散。灣仔站至少兩個出入口被縱火，受示威活動影響，港鐵昨日先後宣布關閉金鐘站、灣仔站。

▲ 915遊行。（圖／路透）

香港民陣原定15日舉辦反修例集會和遊行，隨後獲警方發出反對通知書，但大批示威者仍響應網上呼籲，依舊遊行至金鐘。期間，示威者火燒五星旗及寫有十一慶祝活動的橫額，又轉攻政府總部，不斷向內投擲數以十計的汽油彈。警方施放多枚催淚彈，再次出動水炮車噴射「顏色水」驅散，惹來示威者汽油彈還擊，上演「火燒水炮車」的一幕。

警方改用傳統的「人肉防暴城牆」由西向東作驅散，示威者一邊向灣仔撤退，一邊到處縱火，沿途破壞港鐵站內設施及在多個站外燃燒雜物，入夜後撤退至炮台山、北角一帶時，多次與一批中年男人發生激烈衝突，有社團人士一度亮刀，又有人在路面淋火水，多人受傷倒地，部分人更被打至暈倒街頭。

香港醫管局指，截至15日晚上9點，共有8人受傷送院，其中3人嚴重，3人穩定，2人已出院，年齡介在18至49歲。當中49歲男子一度「危殆」，隨後脫離險境，沒有傷者死亡。

▲示威者火燒港島。（圖／路透社）

此外，部分示威者至少在港鐵灣仔站兩個出入口縱火，火舌吞噬站口，隨後又在灣仔多處放火，形成火路障，拖延警方推進。受示威活動影響，港鐵昨日先後宣布關閉金鐘站、灣仔站，今日（16日）清晨5時半宣佈列車服務今早正常，重開昨日曾關閉的金鐘站、灣仔站。

香港政府發言人在晚間11點多強烈譴責激進示威者在港島區的暴力行為，危害市民安全且嚴重破壞社會秩序。港府指出，示威者在銅鑼灣、灣仔和中區一帶進行非法遊行和集會，一些激進示威者向政府總部投擲多枚汽油彈和磚塊，在金鐘和灣仔一帶多處縱火，肆意破壞港鐵站；也有違法人士在灣仔一間酒店外焚燒國旗，挑戰國家主權。

港鐵昨晚發新聞稿表示，強烈譴責事件，並已就此報警。港鐵重申，考慮到員工、乘客的安全及保護鐵路設施，必需採取一切可行的措施應對，並盡力維持相關車站及列車服務，鑑於打鬥、破壞或大規模違反港鐵附例的行為，會嚴重影響乘客和員工的安全，因此需即時暫停相關車站的列車服務。

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