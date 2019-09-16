哥倫比亞飛機墜毀7死3傷！童站墜機點慘遭波及　民宅屋頂破大洞

▲ 民宅屋頂被墜毀的飛機撞出大洞。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哥倫比亞西南部考卡省（Cauca department）波帕揚市（Popayán）一架小飛機15日從當地機場起飛，飛往洛佩斯（Lopez de Micay）途中驚傳墜毀，機上9人中有7人罹難，2人重傷。飛機墜毀在民宅地區，也導致當地一名兒童受傷。

波帕揚市人口達27萬人，受到群山環繞。《路透社》報導，這架小型飛機隸屬當地一家小公司，當地時間15日下午起飛幾分鐘後便發生意外。哥倫比亞民用航空特別行政單位（Aeronáutica Civil de Colombia）在臉書公開死傷名單，向死者家屬致哀，也發表聲明指出，正在調查事發原因。

▲ 哥倫比亞交通部民航單位發表公報說明這起事件，向失去親人的家屬表示哀悼。

指揮救災的消防員卡洛斯（Juan Carlos）向《法新社》表示，這架小飛機載有9人，7人死亡及2人重傷，另有一名傷者是事發時在飛機墜毀地區地面上的兒童；消防隊員正努力阻止飛機燃料外洩。

網友上傳至社群媒體的照片顯示，飛機部分殘骸散落在該地區的房屋屋頂。波帕揚市市長高梅茲（Cesar Gomez）則表示，2名生還者正在醫院接受治療；他已經籌組工作小組，協助受到影響的居民。

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