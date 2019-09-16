金正恩8月二度寄「非公開親筆信」？　韓媒：邀請川普訪問平壤

▲ 美國總統川普與北韓領導人金正恩於6月30日在板門店會面。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

幾名南韓外交人士15日透露，北韓國務委員會委員長金正恩曾在8月中向美國總統川普寄送了一封「非公開親筆信」，表達自己希望與川普召開第3次高峰會談的意願，並邀請他訪問平壤。這也是金正恩在不到兩周的時間內，二度發送親筆信函給川普，可說是相當罕見的行為。

根據南韓《中央日報》報導， 一名匿名的消息人士表示，金正恩在8月的第3週向川普發送了一封親筆信函，「這封信跟川普在前一週，也就是8月9日向媒體公開的信函內容不一樣，它相當於是一封邀請函。」

不過，消息人士也補充，「這封信究竟是建議川普於平壤舉行第3次川金會，還是在舉行第3次川金會之外，單獨再邀請川普訪問平壤，目前還不明確。」

外界分析，金正恩在第一封信中明確表達了對於「韓美聯合軍演」的不滿，同時也傳達希望重啓「朝美無核化」的談判，隨後便獲得了川普的明確表態，這次再度發送非公開親函，似乎是為了使非核化談判更具體化，透過層峰間的直接交流，來敦促川普作出決斷。

據了解，川普曾在8月9日向記者表示，自己在8日收到了來自金正恩委員長透過專人轉交、長達3頁的親筆信函，「信中提到，等到韓美聯合軍事演習（8月11至20日）結束，北韓將不會再發射導彈。金委員長說自己並不喜歡戰爭遊戲和武器試驗，當然我也不喜歡，畢竟我也不想為此付出金錢。這封信的內容相當肯定，我將會跟他相見。」

一名南韓前高層官員指出，川普和金正恩今年6月30日在板門店會晤後，雙方在接下來的兩個多月以來，持續的進行互相試探。不過因為美國的「大交易」（big deal）與北韓的「階段性、同步解決法」，難以取得任何平衡、妥協點。遲遲無法拉近差距之下，因此金正恩才會決定親自出馬。

►岳母生日！女婿不能只請吃飯