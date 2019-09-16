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政治危機解決　義大利睽違14個月再度接納難民

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▲82位難民搭乘海洋維京號停靠在義大利的蘭姆培杜莎島（圖／路透）

▲82位難民搭乘海洋維京號停靠在義大利的蘭姆培杜莎島（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

義大利在本月14日讓一艘承載82位的難民救援船停靠至該國的蘭姆培杜莎島（Lampedusa）。義大利自上月爆發政治危機，極右派的聯盟黨退出執政聯盟，29日由五星運動和左傾的民主黨成立新的聯合政府後，便開始建立新政府對移民的立場。

據悉，在政治危機爆發之前，由五星運動和聯盟黨的所組成的舊義大利聯合政府在上任14個月的時間內，因前義大利內政部長、聯盟黨領導人薩爾維尼堅持反移民立場，所以多次拒絕搭載偷渡客的船停靠義大利港口。因此，義大利在睽違14個月後再度接納難民船，也引起全球關注。

▲82位難民搭乘海洋維京號停靠在義大利的蘭姆培杜莎島（圖／路透）

▲82位難民搭乘海洋維京號停靠在義大利的蘭姆培杜莎島（圖／路透）

14日停靠在義大利的這艘難民船名為海洋維京號（Ocean Viking），是由無國界醫生組織MSF（英語：Doctors Without Borders，簡稱：MSF）和地中海救援組織所營運，羅馬政府在接收到海洋維京號提出的停靠申請後，花了6天時間和歐洲其他國家協商來一同幫助重置這些難民。

法國內政部長表示，他們已經簽訂了一條臨時協議，將移民分配至五個國家，分別是義大利、法國、德國、葡萄牙和盧森堡，而法國和德國願意接收其中25%的難民，義大利則是10%。

位於南歐的義大利鄰近北非，因此許多難民會往上偷渡到義大利南方的西西里島，但也有一部分義大利人表示已經受夠難民，因為他們帶來的負擔已經大到無法承擔了。所以，即使義大利政府願意重整立場，開始重新接納難民，但有些許國民卻無法接受，這也是義大利新上任的政府接下來即將面對的難民問題之一。

►即日起，我退出老化黨。


 

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