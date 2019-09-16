北角爆衝突！背包搜出「切月餅餐刀」...浸會大學學生記者當場遭拘捕

▲浸會大學學生記者被警方拘捕。（圖／翻攝臉書「廣播新聞網」）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港《逃犯條例》抗爭已持續3個多月，民間人權陣線聯盟（民陣）原先預定15日發起遊行，卻遭警方發出反對通知書，隨後又因上訴失敗而取消。不過昨日仍有市民發起「915港島遊行」，北角甚至還爆發嚴重衝突，一名浸會大學的學生記者因背包被搜出一把餐刀，當場被警方拘捕。

由香港浸會大學新聞系廣播新聞分組學生所成立的FB平台「廣播新聞網」昨日深夜在臉書上寫道，「本台記者於英皇道與炮台山道交界，被警方截停檢查記者證和身份證，並被搜背包，其中一名記者被搜出一把餐刀，隨後被警員帶上私家車。」

▲北角及炮台山一帶昨晚發生多起打鬥事件。（圖／翻攝臉書「香港電台視像新聞 RTHK VNEWS」）

據悉，該名被捕的學生記者當時向警方表示，這把餐刀是為了慶祝中秋節，打算來切月餅用的。臉書上的聲明中指出，在昨日的衝突中，警員以「隱私權」為由，阻止拍攝搜袋的過程，還勸阻記者「不要阻止警員工作」，並用盾牌阻擋鏡頭。此外，該名學生記者當時用手機通知同學及老師時，卻被警員阻止並帶往警署。

據香港電台報導，浸大學生會編委會表示，浸大廣播新聞網一名學生記者因被警方懷疑「藏有攻撃性武器」而被拘捕，目前傳理學院院長黃煜正在跟進情況，新聞系高級講師呂秉權與該名學生的父母事後到北角警署，並已聯絡律師。

【本台記者被防暴警員押上私家車】 【本台記者被防暴警員押上私家車】 【2330】 本台四名記者在晚上大約十一時，在北角炮台山道，打算進行採訪工作之際，突然被防暴警員截停搜袋。三名記者獲放行。期間一名記者被搜出一把餐刀。他多次強調餐刀是用來切月餅，但一名女警指「好難不懷疑」。 搜袋期間，警員以私隱理由阻止本台記者拍攝搜袋過程，指記者不要「阻住佢哋做野」，又用盾牌阻擋鏡頭。記者用手機通知同學及老師，被警員指罵「唔好玩電話」，又叫記者「企直啲」。最終他被警員帶上私家車。 記者多次追問防暴警員，會送被捕記者到哪間警署，警員均未有回應。 記者：譚希琳 林嘉怡 葉希雯 編輯：韓安琪 陳萃屏 緊貼更多資訊：http://bnn.jour.hkbu.edu.hk/ #廣播新聞網 #BNN #港島遊行 #反送中 #五大訴求 由廣播新聞網 Broadcast News Network 發佈於 2019年9月15日 星期日