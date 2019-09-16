沙國2煉油廠19處遭攻擊…位置集中西北部　美高官：是「兩伊」發動攻擊

▲沙烏地阿拉伯煉油廠14日凌晨遭無人機攻擊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

沙烏地阿拉伯兩座煉油廠14日遭無人機攻擊，導致當地原油供應量減產50%，儘管葉門叛亂組織出面坦承犯案，但美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指控伊朗才是幕後主使。白宮高級官員也指出，從目前證據來看，包含襲擊角度、襲擊地點等數據，皆指出不太可能是由葉門發起攻擊，反倒是伊朗與伊拉克最有可能。

一名不具名的白宮高級官員向CNN表示，從「阿美石油公司」（Saudi Aramco）被攻擊的2座煉油廠來看，其襲擊角度、地點等數據皆顯示「很難是來自伊朗與伊拉克以外的地方」。該名官員指出，葉門叛亂組織「青年運動」（Houthi）宣稱使用了10架無人機犯案，但煉油廠遭攻擊的地點多達19處，不可能僅用10架無人機就能辦到。

▲煉油廠遭攻擊位置。（圖／達志影像／美聯社）



另外，從衛星圖來看，阿美石油公司位在阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）的兩座設施位在沙國東北部，距離伊朗與伊拉克較近，且受攻擊的範圍都在該煉油廠西北部，這對位在沙國東南部的葉門來說，可能會有點困難，所以無法排除伊朗與伊拉克才是主使的可能。情報專家雷頓（Cedric Leighton）上校則認為，衛星圖僅能顯示無人機非常準確地擊中煉油廠，無法證明其發射位置。

伊拉克總理馬帝（Adel Abdul Mahdi）則發出聲明，否認與這起攻擊的關係。聲明中指出，伊拉克會採取一切憲法手段，對利用該國的人士採取行動，並對威脅共同區域安全的情勢表達關切，「各方應停止互相攻擊，因為這種攻擊會造成巨大的生命與財產損失。」

►被指攻擊沙國油廠 伊朗嗆：準備好應付戰爭！川普可能會晤伊總統

►美國找到沙國油廠遇襲案幕後黑手！ 川普警告：砲彈已上膛

►沙國油廠遭攻擊「國際油價飆漲19%」！川普授權釋出戰備儲油

►生火了！連我媽都用到發光

