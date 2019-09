雨季禁行！印觀光船硬闖翻覆…釀12死多人失蹤　當局：死者賠2萬

▲印度哥達瓦里河(Godavari River)常於雨季發生事故。(圖/翻攝自維基百科)

記者林瑩真/綜合外電報導

印度哥達瓦里河(Godavari River)近日因河水氾濫,禁止所有觀光船航行。不料,一艘載有61人的觀光船15日強行航行觀光,加上疑似超載,整艘觀光船翻覆,造成至少12人喪命、25人失蹤。

綜合外電報導,觀光船「皇家瓦希斯塔號」(Royal Vashishta)載著61人駛往拉賈赫穆恩德爾伊(Rajahmundry)的知名旅遊景點帕皮孔達盧(Papikondalu),不料卻在中途翻覆。

報導指出,觀光船包含9名船員、2名司機及50名旅客,其中至少有12人死亡、25人直到當晚都沒能被找到,另外則有27人已被當地漁民、搜救隊救起。目前搜救隊仍在找尋生還者,據稱所有旅客都有穿上救生衣,而確切的翻覆原因還待調查。

In a major tragedy in Andhra Pradesh, a private boat carrying tourists to Papikondalu capsized in the Godavari, leaving at least eight dead and over 37 missing#GodavariRiver https://t.co/frGqZGlawU