雨季禁行！印觀光船硬闖翻覆…釀12死多人失蹤　當局：死者賠2萬

▲印度哥達瓦里河（Godavari River）常於雨季發生事故。（圖／翻攝自維基百科）

記者林瑩真／綜合外電報導

印度哥達瓦里河（Godavari River）近日因河水氾濫，禁止所有觀光船航行。不料，一艘載有61人的觀光船15日強行航行觀光，加上疑似超載，整艘觀光船翻覆，造成至少12人喪命、25人失蹤。

綜合外電報導，觀光船「皇家瓦希斯塔號」（Royal Vashishta）載著61人駛往拉賈赫穆恩德爾伊（Rajahmundry）的知名旅遊景點帕皮孔達盧（Papikondalu），不料卻在中途翻覆。

報導指出，觀光船包含9名船員、2名司機及50名旅客，其中至少有12人死亡、25人直到當晚都沒能被找到，另外則有27人已被當地漁民、搜救隊救起。目前搜救隊仍在找尋生還者，據稱所有旅客都有穿上救生衣，而確切的翻覆原因還待調查。

In a major tragedy in Andhra Pradesh, a private boat carrying tourists to Papikondalu capsized in the Godavari, leaving at least eight dead and over 37 missing#GodavariRiver https://t.co/frGqZGlawU — The Hindu (@the_hindu) September 16, 2019

事實上，印度經常因為船隻超載，且安檢措施不足，導致船難發生，尤其於河水暴漲的雨季期間。對此，安得拉邦（Andhra）內政部長蘇哈麗塔（Mekatoti Sucharita）表示，目前不清楚「皇家瓦希斯塔號」為何強行載著旅客航行，但當局會採取嚴厲行動。

泰倫迦納邦的首任首席部長K·錢德拉塞卡·拉奧（K. Chandrashekhar Rao）則說，將對死者家屬將賠償5萬盧比（約新台幣2.1萬元）。

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