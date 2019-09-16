慶18歲生日…英少年吃炸雞漢堡「乳酪過敏亡」　家屬氣炸：店員說可以吃

▲英國少年吃了漢堡店的漢堡後，過敏死亡。（圖／翻攝自Facebook／Byron Hamburgers）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國倫敦一名少年在速食店享用他的18歲生日大餐，明明事前有告訴店員他對乳製品過敏，沒想到吃完漢堡後，仍然引起過敏反應，並因此死亡。如今，法醫驗屍結果出爐。

綜合外媒報導，2017年，歐文凱里（Owen Carey）在漢堡連鎖店拜倫（Byron）慶祝他的18歲生日，點了炸雞漢堡當作生日大餐，並於當下告知工作人員，他對於乳製品過敏。

雖然炸雞漢堡塗有乳酪，不過店員卻告知歐文凱里這漢堡很適合他，讓歐文凱里安心的享用大餐，但卻在數分鐘後引發過敏反應，隨後死亡。法醫布里奧尼巴拉德（Briony Ballard）於13日在法庭上表示，「死者食用的食物中確實含有乳製品，導致嚴重過敏反應並死亡」。

歐文凱里的家人對此相當氣憤，要求政府改變餐廳對於過敏標籤的法律，「制定一個顧客與服務員口頭交流的政策是不夠的，一家繁忙吵雜的餐廳員工流動率很高，且顧客通常很年輕」，希望餐廳將菜單上的每一道菜都要標示清楚的過敏原資訊。

事實上，2016年一名少女娜塔莎（Natasha ednanan laperouse）也因為食用一個沒有標出芝麻成分的法國麵包而死亡。娜塔莎的父母同樣支持歐文凱里家人的意見，「我們聽到了歐文跟娜塔莎死亡的驚人相似之處，再次突顯了英國食品的信息不足」。

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