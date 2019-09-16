快遞男「爽約人妻」開房：兩個會不夠你用吧！　門一開發現竟是女警

▲與人妻相約房間開毒趴，開門發現竟是女警。（ＥＴ示意圖／與本案無關）

記者徐愷昕／台中報導

台中市一名從事快遞工作的李姓男子，2月時以暱稱「小義」之名在網路聊天室交友，在尋找聊天對象時，看到警員執行網路巡邏暱稱「人妻偷執愛」的帳號，主動上前攀談，過程中自爆持有毒品，警方得知後開始設下埋伏，成功釣出男子，並以毒品危害防制條例起訴。

判決指出，李男2月以「小義」暱稱登入UT網路聊天室，在找尋聊天對象時，巧遇警員進行網路巡邏暱稱「人妻偷執愛」的帳號，意亂情迷之下，主動上前攀談，不僅於對話中自爆持有毒品，還大膽撩警詢問「晚上你幾點有空」、「大約要多少才夠」、「你量大嗎？」、「你租我請你呼」、「其實不用租到一天」，相約見面開毒趴。

李男後續還以本名帳號，與暱稱「胡靜儀（美人狐）」的員警私下交換通訊軟體微信，進一步聯絡，積極詢問「你要帶我去哪」、「日租套房可以嗎」、「我還有但是剩不多，夠你用了」、「兩個會不夠你用吧」、「帶水車（意指施用毒品之吸食器）去嗎？」、「妳說妳很小支我這邊調不到喔我拿我的去給妳，夠你用」，主動討論見面轉讓毒品的事情。

警方在確認李男已深陷「人妻偷執愛」的迷惑後，當晚便透過女警假扮「人妻偷執愛」帳號的使用者，與李男相約在北屯區的一處日租套房，進行毒品轉讓。女警赴約確認男子確實持有毒品後，埋伏在附近的員警立刻上前盤查，李男當場見情況不對，主動交出身上重量約0.19公克的二級毒品安非他命，以及吸食器一個。事後，李男被依毒品危害防制條例起訴，判刑2個月、緩刑2年，且須在判決確定日起的6個月內，向公庫支付10萬元罰金，全案還可上訴。

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