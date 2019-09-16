全美第2！紐約州禁售「加味電子煙」　州長：對青少年有致命吸引力　

▲紐約州禁止販售加味電子煙。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

疑似因電子煙引起的肺部疾病，目前在全美已造成6人死亡，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）15日宣布，禁止販售除了薄荷、菸草以外的所有加味電子煙，因為調味的電子煙對年輕人極具吸引力，尤其市面上有68%的電子煙都經過調味。此舉讓紐約州成為繼密西根州後，全美第二個禁止販售加味電子煙的州。

近幾年來，美國吸食電子煙的年齡不斷下降，除此之外，疑似由電子煙所引起的肺部疾病，也引起社會廣大討論。儘管電子煙公司Juul澄清．電子煙是為了替成年吸菸者提供替代品，但衛生官員指出，市面上各種加味電子煙都是為了吸引年輕人。古莫15日在記者會上表示，本周將與的公共衛生和健康計畫委員會（PHHPC）召開緊急會議，準備禁止販售加味電子煙。

▲美國抽電子煙的青少年人數超過360萬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



古莫表示，他沒有禁止薄荷、菸草這兩種口味，因為他對試圖戒菸的成癮者有益，但其他加味電子煙則不然。除此之外，紐約州原本規定18歲以下禁止購買電子煙，但這項年齡規定將從今年11月13日起調高至21歲，古莫指出，他已經告訴紐約州警方要加強相關執法。另外，他也批評聯邦政府在此毫無作為，只會讓民眾失望。

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前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）日前也抨擊美國食品藥品監督管理局（FDA）毫無作為，讓電子煙在青少年間大為流行。彭博承諾投入1.6億美元（約新台幣49.8億元），用於打擊加味電子煙。美國總統川普（Donald Trump）11日宣布，政府打算禁止調味電子煙，「我們強烈關注電子煙，這非常危險，小孩死亡，人們死亡，我們將制定一些非常強大的規範。」

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