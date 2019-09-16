做惡夢躲強盜…女子夢中把「訂婚鑽戒」吞下肚　一覺醒來：戒指呢？

▲X光照清晰看到被吞下肚的戒指。（圖／翻攝自Facebook／Jenna Evans）



記者張方瑀／綜合報導

有些人可能會在睡覺時打呼、說夢話，但美國有名女子卻在做惡夢的同時，一口將自己的訂婚戒指吞進肚子裡。一開始她以為只是在做夢，但低頭一看發現手上的戒指真的消失了，趕到醫院照X光後發現，戒指真的好好地躺在她的肚子裡，所幸最後「平安無事地」拿了出來。

▲睡夢被吞下肚的鑽戒。（圖／翻攝自Facebook／Jenna Evans）



住在加州的伊凡斯（Jenna Evans）日前在睡覺時做了一個惡夢，夢中她與丈夫坐在火車裡，結果有歹徒上車搶劫，情急之下，她的丈夫拿著一杯水，要她把訂婚鑽戒吞進肚子裡。

伊凡斯醒來後覺得很有趣，低頭一看卻發現手上的戒指真的不見了，她趕緊叫醒身邊的未婚夫，甚至還在Google上搜尋吞戒指，但似乎只有小孩才會做這種事，「我們兩個覺得太不可思議，為了這件事笑了足足一個半小時，直到打電話給我媽媽，她才建議我們去看個醫生。」

兩人到了醫院後，還一邊大笑著跟醫生說這個故事，結果照了X光之後，她的戒指果真在肚子裡。與腸胃科討論後，判定戒指無法自行排出，必須動場小手術，最後透過內視鏡將卡在腸子裡的戒指拿出來。伊凡斯說，一開始覺得沒什麼大不了．「直到簽署手術同意書時，上面提到還是會有死亡風險時，我才意識到這好像有點嚴重。」

醫生也建議伊凡斯去看睡眠科，避免再次發生同樣狀況。伊凡斯則表示，醫生把戒指拿出來後，直接把它交給未婚夫，「他三天後才小心翼翼的還給我，我也答應再也不會把戒指吞下肚了。」

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