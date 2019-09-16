人妻懷孕34周引產…遺體告別時「腦畸形死胎」突復活　17月後氣炸告醫院

▲人妻懷孕34周忍淚引產。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

北京胡姓人妻孕檢期間發現腹中胎兒有先天性畸形，在先後求醫無果後，懷孕34周時到醫院做引產手術。萬萬沒想到的是，被引產出的死胎竟然還活著，並在遺體告別時發出了哭聲。胡女和老公17個月後以醫院存在過錯為由，索賠122萬元人民幣（約新台幣533萬元）。

據《北京晚報》報導，胡女是在懷孕26周做超音波檢查時，發現腹中胎兒可能存在小腦蚓部部分缺失，為了求證，在此後近兩個月的時間中，又先後去了幾家知名大醫院檢查，都被醫生診斷胎兒可能存在Joubert綜合征。在已經明確孩子有先天畸形的情況下，夫妻2人無奈選擇放棄孩子。

懷孕34周的她2016年3月住進醫院做引產手術，注射藥物2天後，接受了引產手術。醫院的病歷記載，女嬰在分娩前10分鐘，胎心無，娩出後有微弱心率，1分鐘後消失，出生後1分鐘、5分鐘、10分鐘的阿普伽新生兒評分（Apgar Score）均為0分。夫妻2人表示，屍體交醫院處理，也不用屍檢。

隨後，讓人意外的事情發生了！就在2人和孩子進行遺體告別時，「死胎」突然呱呱啼哭，這個有先天缺陷、還被注射藥物引產的孩子竟然還活著！面對這個頑強的生命，2人最終還是簽字將孩子抱回了家，此後3年多付出很大心血撫養著殘疾的女兒。

▲死胎突然甦醒復活。（圖／取自免費圖庫negativespace）

夫妻2人2017年7月將醫院告上法院，認為醫院不負責任，醫療行為存在明顯過錯，致使本不該出生的先天性缺陷胎兒出生，侵犯了他們夫妻的優生優育權，讓他們不得不撫養一個殘疾孩子，生活蒙受巨大災難。2人要求醫院賠償醫療費、護理費、特殊撫養費及精神損害撫慰金等共計122萬餘元人民幣（約新台幣533萬元）。

對此，醫院在法庭上表示，引產手術的操作程序上是按照醫療常規進行，不存在過錯。

鑒定結果顯示，醫院操作的引產手術不違反診療常規，給藥劑量也是常規劑量，不存在劑量不足的情況，但是對懷孕晚期藥物引產術後畸形兒可能存活的情形未告知，視為告知不足；引產前胎兒胎心為0，出生後阿普伽新生兒評分均為0，後出現微弱哭聲，情況少見，「考慮與胎兒本身生命體征微弱及現有檢測手段局限有關。」

法院參考司法鑒定意見後判定，醫院存在告知不足的過錯，侵犯了夫妻2人合法的知情權，根據醫院的診療過程及過錯程度，賠償夫妻精神損害撫慰金5萬元人民幣（約新台幣21萬元）。