歧視中長大…台裔楊安澤坦言「很痛」仍緩頰：美國對攻擊性言論太嚴厲

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國國家廣播公司(NBC)新一季《周六夜現場》節目將有3名新演員加入,包括曾發表種族誹謗言論的31歲脫口秀喜劇演員吉利斯(Shane Gillis),引起爭議。正角逐2020民主黨總統大選提名的美國台裔企業家楊安澤(Andrew Yang)對此表示,他在成長過程中不斷面臨反亞洲的種族主義;但同時指出,美國對於具攻擊性或種族主義的言論變得過度苛責且充滿報復心理。

楊安澤15日接受美國有線電視新聞網(CNN)節目《國情咨文》(State of the Union)主持人塔柏爾(Jake Tapper)訪問時指出,種族歧視的字眼會帶來傷害,應該嚴肅看待。但他也將態度放軟,稱吉利斯引起的辱華風波應另當別論,因為他是一名喜劇演員。

「我在成長過程中經歷許多反亞洲人的種族主義。那很痛苦,且非常真實。」楊安澤提到,「我確實認為,反亞洲種族主義的詞語不如詆毀其他群體的用語那樣受到重視。但與此同時,整體來說,我認為我國對人們認為具攻擊性或種族主義的言論已經變得過於懲罰性與報復性。如果可以的話,我們有必要努力擺脫這一點,尤其是在這種情況下。在我看來,一名喜劇演員的說法應該用稍微不同的角度看待。」

