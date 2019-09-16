凌晨學校墜樓自殺？24歲女師「瞪大雙眼」變形慘死　屍體脖子浮現掐痕

▲24歲女老師凌晨學校墜樓慘死。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州市番禺區華南碧桂園國際學校一名24歲女師11日凌晨5點在學校宿舍樓墜樓身亡，家人3小時後接到「自殺死亡通知」，急忙趕赴現場見最後一面，沒想到卻在屍體上見到許多「不明傷痕」，認定不可能是自殺。廣州市公安局番禺區分局南村派出所警方回應，目前案件正在調查中。

據《荔枝新聞》報導，死者的姐姐王洋（化名）在微博發文淚訴，她9月11日8點11分接到學校打來的電話，被告知妹妹墜樓身亡，隨後和家人立即從老家泉州趕赴廣州，在殯儀館見到了妹妹王潔（化名）最後一面。

王洋稱，妹妹遺體下巴脖子處和大腿內側有掐痕，腳關節有輕微擦傷，身上還有灰塵，「感覺像被人拖拽過」。她悲泣控訴，「姐姐看到你那不願意閉下的眼睛，可想而知，當時你有多害怕。」

▲遺體現多處不明傷痕。（圖／翻攝自微博）

她還表示，妹妹活潑開朗，不可能會自殺，「10號她還給媽媽打電話說訂了13的高鐵票，回家過中秋。」

死者王潔從廣東外語外貿大學中文系畢業，隨後就進入華南碧桂園國際學校就職，今年起被調去國小一年級當班導，教國文。姐姐說，父親去世很早，家裡就3個姐妹；王潔排第二，一直都非常懂事聽話。

王潔10日凌晨還給王洋轉了2200元人民幣（約新台幣9650元）的家用，是每個月的固定習慣。在姐姐印象裡，妹妹性格活潑開朗愛笑，在廣州的人際關係也很簡單，沒跟人有矛盾。

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▼家人微博發文控訴疑點。（圖／翻攝自微博）