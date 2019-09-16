情侶人行道上被撞飛！帥畫家當場斷氣　超正未婚妻「脖斷」苦撐1日慘死

▲趙榕榕。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

福建省廈門市7日發生了一起慘烈車禍，一對年輕戀人雙雙遇難！才華橫溢的廈門大學人文學院老師李健和與他的戀人廈門大學嘉庚學院老師趙榕榕當天下午一同去看展覽，看完走路回家，在人行道上被一輛共享汽車高速撞上慘死。

據《海峽都市報》報導，據死者家屬說，兩位出事的老師是相處幾年的戀人，都從廈門大學碩士生畢業，感情非常好，最近正在買房，籌備婚禮事宜，「兩人都是獨生子女，男方是一位年輕的畫家，女方也是學藝術的，像這種藝術展覽他們兩人以前經常去。」

李健媽媽悲泣，自己的兒子當場死掉，連給人搶救的機會都沒有。她回憶，兒子從小非常乖，喜歡畫畫，得過非常多獎，「他曾說過畫畫是他一輩子的事，願望就是可以辦一場個人的畫展。」

▲一對年輕情侶看完展覽回家路上車禍身亡。（圖／翻攝自微博）

死者家屬稱，事發當天他們是去看展覽，是為了之後帶學生去參觀提前踩點。李健當場死亡，女友骨盆碎裂、腰椎骨折、頸椎骨折、顱內出血、全身多處骨折、內臟嚴重受損、全身軟組織受傷，於次日搶救無效去世。

據網友稱，造成兩人不幸遇難的是一部共享汽車，男司機是一名剛持有駕照4個月的新手。據警方調查，當時司機操作不當，未能確保安全行駛，與事故發生有直接關係，判全責。

家屬質疑，共享汽車公司管理不規範，對駕駛人的情況掌握不到位，讓馬路殺手開車，對公眾安全造成重大隱患。

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