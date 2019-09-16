　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交往送禮物＋出錢！小氣男分手後親堵門口討回：沒還告妳侵占　下秒見錢笑了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲分手,失戀,不合,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲分手示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

交往時心甘情願送對方禮物，若在分手後討回來似乎是一件為人詬病的事。一名女網友就遇到這樣的前男友，對方不僅要拿回禮物，連自願出過的錢也要要回來，甚至還表示如果沒還就要告女網友侵占，網友們看完都大呼「還好分了」。

「我要抱怨我前男友，當初跟他在一起應該眼睛抹到狗屎。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中嘆道，雖然自己跟前男友在一起時很恩愛，但是撕破臉後才讓她真正看清對方。

請繼續往下閱讀...

她表示日前和前男友吵架時，對方一氣之下就要討回先前「自願幫忙出的錢」，此外連同借放手機和送過的禮物也都要返還；她雖然相當無言，但還是速速把東西寄還給對方，隨後也傳了訊息告知一聲，等到前男友回應後再問郵局帳號轉帳。

不料前男友得知東西是用郵寄的之後，疑似怕原PO不還錢，便大發雷霆狂碎唸，隔天還衝到原PO家討錢。原PO指出，當她還錢時，前男友才收起怒氣，笑逐顏開地表示，如果今早沒見到她還錢，就要去派出所告她侵占，讓她進去蹲，一席話讓她都聽傻了。

▲生氣,不爽,憤怒,揍人,火爆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲前男友分手後的作為，讓原PO直呼真的很沒品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO隨後還無奈表示，她因為不想欠人情才及時還錢，「真後悔沒拿錢砸他的臉，他還在我家人面前裝好人裝可憐，有夠沒品禮物什麼都要討回去。」

貼文一出，網友們都搖頭嘆「還好已經分手」，「至少不用等結婚後才發現」、「分手了就好好休息吧」、「我是覺得拿任何一樣東西回來真的都是漏氣」、「拜託！是送不是借欸」、「妳沒討回妳的青春就不錯了」、「可能要把東西再送給下一個傻子」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►夜深了...千萬別讓腦公看到

ET快訊
15歲少女突倒水中「手僵直」　好心男伸手一拉竟雙亡！原因曝光
即／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞
即／郭台銘PO沙烏地王儲戴「中華民國帽」　台灣在沙國有無限商
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／37歲健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　健美妻淚揭原因：睡眠是關鍵

影／全聯收銀台總是大塞車！　網點出「問題在客人身上」：結帳三寶慢到抓狂

口罩童直衝遊戲區…天真自曝「我有腸病毒」　媽一聽氣瘋：家長腦袋裝什麼

年輕媽媽「背嬰兒外送」！網看照超心疼：被檢舉要多跑好幾單

逛駁二149元買玩具！他回家看售價「2個勾勾」傻了…網笑翻：不接受建議

搭火車買2張座票！她抱1歲女兒上車…大媽一看「空位」直接搶：等等就起來

台灣國寶與接班人同框畫面超動人！廖瓊枝：歌仔戲讓我活下來，傳承是「報恩」

「台灣月」即將在港展開　駐港機構主任懸缺長達10個月

台南動保處規劃新動保教育園區　緩解流浪動物收容問題

【英語多益通】Ubereats、Foodpanda商機夯　訂餐外送的英文怎麼說？

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

台灣國寶與接班人同框畫面超動人！廖瓊枝：歌仔戲讓我活下來，傳承是「報恩」

「台灣月」即將在港展開　駐港機構主任懸缺長達10個月

台南動保處規劃新動保教育園區　緩解流浪動物收容問題

【英語多益通】Ubereats、Foodpanda商機夯　訂餐外送的英文怎麼說？

影／建弘書局最後1周！資深員工「半輩子都在這」把書店當第2個家

沒收到才怕！921防災日要來了　全台周五09:21地震速報、10:00海嘯警報

索羅門群島斷交台灣！教育部：125名索國學生在台就讀

觀光局吸國際旅客出大絕！　搭高鐵、看表演「2人同行1人免費」

鬼屋變「文青老宅」！大學好友設計師+廚師出手　紅磚聚會所吃家常菜

馬拉松補給站「太澎派」　跑馬？普渡？還是辦桌？讓人傻傻分不清楚

20年起家厝變身時尚招待所　設計師「特殊手法」完美融合休閒X奢華

屏東男近距離開槍爆頭！黑狗「頭顱貫穿」慘死　女飼主見屍淚崩

抗議對岸奪邦交國　陸委會：選前擾亂民心「不可能得逞」

台南學甲大灣關懷據點　開辦「音樂輔療課程」揪感心

索羅門與台灣斷交　黃國昌：把錢還來！那是納稅人的血汗錢

台灣國寶與接班人同框畫面超動人！廖瓊枝：歌仔戲讓我活下來，傳承是「報恩」

聲明全文／外交部宣布與索斷交　吳釗燮譴責：中國影響大選企圖昭然若揭

大陸取消QFII限制傷台股？免驚！　顧立雄：象徵意義大於實質

倫敦時裝周／輔仁大學三度進軍國際！《水滸傳》、賴床都能變靈感

以為在玩…筋肉爸爸「像蝦子一樣彈來彈去」　老婆警覺叫119救一命：差點失去摯愛

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　..

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊..

綁雙馬逛街吃飯　遭店員背後猛酸

外送員深夜1個塑膠袋「打包她的..

全聯結帳總是大塞車！網：問題在..

西螺休息站「小紅布」是隱藏魔王

棄單5千元早餐　客人出面道歉了

妻想去合掌村！他開進阿里山省1..

PChome為何還活著？網：2..

警局中秋烤肉被檢舉　基層警心酸

琵琶最新路徑曝！北東「連7天雨..

0204、0406哪個慘？退伍..

更多熱門

相關新聞

早餐店阿姨改套路！美魔女點餐完氣炸

早餐店阿姨的口頭招呼，一直是大家耳熟能詳的稱謂，但一名美魔女網友表示，她日前到早餐店點餐時，竟被阿姨回「阿桑妳還要其它的嗎？」讓她當下爆氣想，「妳年紀比我大耶……叫我阿桑！？」有趣的對話讓網友全都笑翻。

94要烤肉！屏東叔「豪華救駕」霸氣開張

護師埋伏新歡門前　一個動作...慘了

帶兒吃麥當勞！口罩弟自爆她一聽吐血

連假第2天！「黑車擋死出口」屋主行程泡湯

關鍵字：

小氣分手前男友爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊　友：你沒機會了

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面