交往送禮物＋出錢！小氣男分手後親堵門口討回：沒還告妳侵占　下秒見錢笑了

▲分手示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

交往時心甘情願送對方禮物，若在分手後討回來似乎是一件為人詬病的事。一名女網友就遇到這樣的前男友，對方不僅要拿回禮物，連自願出過的錢也要要回來，甚至還表示如果沒還就要告女網友侵占，網友們看完都大呼「還好分了」。

「我要抱怨我前男友，當初跟他在一起應該眼睛抹到狗屎。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中嘆道，雖然自己跟前男友在一起時很恩愛，但是撕破臉後才讓她真正看清對方。

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她表示日前和前男友吵架時，對方一氣之下就要討回先前「自願幫忙出的錢」，此外連同借放手機和送過的禮物也都要返還；她雖然相當無言，但還是速速把東西寄還給對方，隨後也傳了訊息告知一聲，等到前男友回應後再問郵局帳號轉帳。

不料前男友得知東西是用郵寄的之後，疑似怕原PO不還錢，便大發雷霆狂碎唸，隔天還衝到原PO家討錢。原PO指出，當她還錢時，前男友才收起怒氣，笑逐顏開地表示，如果今早沒見到她還錢，就要去派出所告她侵占，讓她進去蹲，一席話讓她都聽傻了。

▲前男友分手後的作為，讓原PO直呼真的很沒品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO隨後還無奈表示，她因為不想欠人情才及時還錢，「真後悔沒拿錢砸他的臉，他還在我家人面前裝好人裝可憐，有夠沒品禮物什麼都要討回去。」

貼文一出，網友們都搖頭嘆「還好已經分手」，「至少不用等結婚後才發現」、「分手了就好好休息吧」、「我是覺得拿任何一樣東西回來真的都是漏氣」、「拜託！是送不是借欸」、「妳沒討回妳的青春就不錯了」、「可能要把東西再送給下一個傻子」。

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