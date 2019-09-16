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德法財長反對臉書推Libra　26國央行官員將共同會見臉書代表提問

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▲自臉書計劃推出加密數位貨幣「Libra」後，即在金融界與政界皆掀起一大論戰。（圖／路透）

▲自臉書計劃推出加密數位貨幣「Libra」後，即在金融界與政界掀起一大論戰。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

自臉書（Facebook）計劃推出加密數位貨幣「Libra」後，即在金融界與政界掀起一大論戰。德國和法國財政部長也在芬蘭首都赫爾辛基發表共同聲明，反對臉書推出Libra，也擔憂這會威脅到歐盟（EU）國家主權。

另一頭，由美國聯準會及英國央行等26國央行官員組成、隸屬於國際清算銀行的付款及市場基礎建設委員會，16日也將在瑞士巴塞爾（Basel），與臉書Libra代表會面，瞭解Libra發行規模及設計架構等重要細節，將做成結論報告，提供今年10月7大工業國（G7）財長會議的參考資料之用。

許多國家擔心，大型科技公司的權力擴張，進而更深入政府專管的領域，如發行貨幣。而且也擔心虛擬貨幣會被用來洗錢和恐怖主義融資。

德國財政部長舒爾茨（Olaf Scholz）與法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）在芬蘭參加歐盟財長會議時共同指出，兩國將抵制虛擬貨幣以保護金融安全、投資者。

此外，兩國皆認為，臉書的計劃「似乎考慮不周」，並認為數據資訊的安全問題依然還沒有得到解決，不應在歐洲開放。而且，德、法代表也表示貨幣屬於國家主權，不應由私人企業掌握。

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