南大附小課程變有趣了　酵素蜜餞鹽鹵豆花成教材

▲南大附小彩虹斑馬志工隊，協同七股龍山國小、東山吉貝耍國小辦理鹽主題跨域探索課程，三校50位師生學習製作水果酵素蜜餞，並製作鹽鹵豆花，實作中學習使課程變有趣。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

南大附小彩虹斑馬志工隊，配合南大教育學院大學社會責任計畫為偏鄉而教，協同七股龍山國小、東山吉貝耍國小辦理鹽主題跨域探索課程，三校50位師生來到安平番王伯蜜餞物產館，學習製作水果酵素蜜餞，接著至七股鹽山欣賞「濱鹽歷險記」鹽雕創作展，並製作鹽鹵豆花，學生在實作中學習，使課程變有趣了。

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南大附小指導老師陳怡均指出，製作水果酵素蜜餞需先將新鮮水果連皮切塊，用黑糖做為天然的防腐劑，再加入少許粗鹽，靜置1個月後的酵素可以喝，水果則用烤箱烤過就可以變成蜜餞。龍山國小學生黃沁堂說，蜜餞製作過程竟然加糖又加鹽，難怪蜜餞的台語叫做「鹹酸甜」！南大附小學生李辰顥也說，自己製作的蜜餞，沒有色素，也沒有化學防腐劑，吃的才安心。

富含蛋白質的豆漿，遇上了含有鎂、鈣、鐵離子的鹽鹵，在溫度升高加熱催化作用下，便會凝結成豆花，當學生見到親手製作鮮嫩欲滴的豆花出現於面前，各個笑開懷。吉貝耍學生楊恩鎧說，豆花簡直就是豆漿果凍，這是世界上最好吃的豆花，因為是我自己做的啊！

七股龍山國小校長方建良指出，108課綱強調素養導向，跨域探索課程不只擴展學生的學習視野，更教導學生從做中學，培養探索及實作能力，貼近生活的課程讓學習效果更為顯著。