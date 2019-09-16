沙國油廠遇襲國際原油大漲...台塑化開盤漲5.37%　台股開盤小跌後翻紅

▲台股開盤小跌5點，隨後翻紅上漲。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（16）日開盤以10,822點開出、下跌5點，隨後即翻紅上揚，截至上午9點05分，指數來到10,862點、上漲34點。

電子三雄中，股王大立光（3008）開在3930元、下跌1.62%；台積電（2330）以262元開出、下跌0.19%；鴻海（2317）以74.4元開出，上漲0.39%。

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沙烏地阿拉伯「阿美石油公司」（Saudi Aramco）兩座煉油廠14日受到無人機攻擊，沙國隨即宣布國內5成石油供應受影響，將暫停輸出。這個攻擊造成沙國每日產量減少570萬桶，對石油市場來說是史上最嚴重中斷。原油價格應聲飆漲，而今早台塑化（6505）開盤上漲5.37%。

上週五（13日）美國公布零售業銷售數據，表現優於市場預期，激勵美股道瓊指數上漲，道瓊累積連8個交易日上揚。美股道瓊收盤上漲37.07點，收27219.52點、漲幅0.14%；那斯達克指數下跌17.75 點，收8176.71點、跌幅0.22%；標普 500 指數指數下跌2.18 點，收3007.39點、跌幅0.07%；費城半導體指數下跌5.14點，收1605.65點、跌幅0.32%。