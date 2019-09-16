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前男友臉書公開284組「偷拍壞壞照」報復　女主角4個月後才發現

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▲▼示意圖,滑手機,手機,手（圖／123RF）

▲楊男與小美分手後，竟然把偷拍的性愛影片截圖傳上臉書。（示意圖／123RF，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

基隆楊姓男子與女友小美（化名）交往期間，偷偷用手機拍下口交畫面，後來兩人分手，他多次聯繫都沒有找到人，憤而截圖影片中的畫面，並將284組不雅照片、影音、文字PO上臉書供網友觀看，反而害自己吃上妨害秘密官司，被基隆地院法官判處1年有期徒刑。

判決書中提到，楊男2017年6月11日在住處與小美發生性關係，卻在沒有經過同意的情況下，偷偷用手機拍攝對方幫忙口交的過程，後來兩人因故分手，還牽涉到債務、感情等糾紛，他不滿對方狠心完全斷絕聯繫，竟然將影片畫面截圖，再上傳到暱稱為「楊XX」以及「鄭X」的臉書帳號頁面，並把大頭照設定成裸露的不雅照，加上相關相簿都沒有設置密碼，幾乎可以說是人人都能免費觀看。

▲▼示意圖,社會,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒,哭,情緒。（圖／123RF）

▲小美堅稱自己根本不知道被偷拍。

小美直到2017年11月間才發現前男友用這樣的方式報復自己，氣得馬上報警處理。楊男到案後坦言，的確有上傳284組不雅照片、影音，但沒有偷拍，「我有正當理由，我跟她有財務糾紛」、「她說不知道、沒有同意，是在說謊，因為我是用手機平板，警察去我家也有看到我是架在桌子上拍的，她甚至可以拿我的手機、用我的電腦，所以她說不知道都是在說謊」、「我是在她面前開啟手機錄影，她當場也沒有表示不願意」。

不過，基隆地院法官不採信楊男的說詞，認為他的行為欠缺對他人的尊重，假如小美真的知情，怎麼會全程都沒有看向鏡頭，可見應該是在不知情的狀態下遭偷拍，最後依竊錄他人非公開活動罪，判處有期徒刑8月，再依散布竊錄之他人非公開活動內容罪，判處有期徒刑8月，合併應執行刑期為1年。

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