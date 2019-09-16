影／電動車阿伯半路暈倒！　行動不便烈日下「無助躺草叢」…暖心母女護送回家

記者黃可昀／綜合報導

一名女網友日前和女兒開車去探望親戚時，半路看見有輛電動車停在路旁，卻沒見到車上有任何人，上前查看才發現，一位阿伯倒在路邊草叢，奮力地抓著車桿想爬起來，不過，因為雙腿行走不便，很難靠自己的力量坐回車上，路旁來來往往的車輛都沒注意到他倒在這，所幸有這名熱心女網友，立刻上前攙扶阿伯，也幫他拾起拐杖和散落物品，最後更護送他安全到家。

▲阿伯倒在路旁，努力想靠自己力量爬起來。（圖／翻攝自爆廢公社）



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▲幸好有這對母女發現，不然阿伯不知道要等多久才能獲救。（圖／翻攝自爆廢公社）



女兒將影片PO到臉書《爆廢公社》並表示，「這世界還是需要多一點人情溫暖」，當天天氣相當炙熱，阿伯不知道倒臥在路旁多久了，手和腳都已經擦傷流血，由於他剛好被自己的電動車擋住，路過駕駛也沒注意到他需要幫忙，如果再繼續倒臥在高溫下，很有可能會出現脫水情形。

原PO媽媽發現阿伯跌倒後，立刻衝上前攙扶對方，輕輕地把他抱回電動車上，原來阿伯是因為血糖太低，一陣頭暈後跌落坐椅，等到身體狀況穩定後，卻沒辦法自己回到車上，只好無助地躺在草叢等待救援。原PO和媽媽救起阿伯後，擔心他再度暈倒，一路上都偷偷跟在後頭護送他回家，看著他安全進門後才放心離去。

影片曝光後，很多網友都感動地說，「台灣真的處處有溫暖。」「啊～好想哭，如果沒有你們，阿伯不知道還要躺多久。」「這麼熱的天，阿伯如果沒有遇見妳們，不知道還要躺多久才能爬上車回家～」「看了有點心酸，感謝心很美的你們。」

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