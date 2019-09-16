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一周內連續2嫩妹海島失聯！　家屬淚揭「十大相似處」：舉動超詭異

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▲▼ 潿洲島失聯女孩 。（圖／翻攝自紅星新聞、微博）

▲不到一周的時間，潿洲島發生兩起年輕女孩失聯案 。（圖／翻攝自紅星新聞、微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣西潿洲島近期接連發生年輕女子神秘失聯案件，先是19歲高中妹何紅宇留下遺書，隨後是22歲的女老師龍其樂「想跳海」，至今均音訊全無。但兩女失蹤前的詭異舉動，讓家屬不相信她們已經輕生，近日雙方家人取得聯繫，並梳理了失聯事件的「十大相似處」。另外，警方則表示，將排查這二人是不是受到傳銷影響。

▲19歲女生何紅宇於潿洲島失蹤，至今下落不明。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

▲監視器畫面錄下何紅宇失蹤前一幕。（圖／翻攝自紅星新聞）

綜合陸媒報導，何紅宇獨自一人前往潿洲島，8月25日晚間失去蹤影，在最後現身的監視器影像中，她一路奔跑，不時還向後張望，她身後疑似有汽車緊急燈閃爍的黃光，好像有人在追她一樣。

另外，平時筆跡工整的何紅宇，所留下的遺書不僅寫得很潦草，而且好像在趕時間，開頭先是寫道「寫信時我時間有點趕，所以只寫要點了」，結尾則是「因為急，我想不起了」，在失聯之前如此匆忙，讓家屬很不能理解，拒絕承認何紅宇「自殺」的說法。

▼何紅宇的遺書。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲19歲女生何紅宇於潿洲島失蹤，至今下落不明。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

四川女老師龍其樂則於9月1日晚間失聯前，向一名朋友發簡訊，稱「有想跳海的念頭」，並囑咐「幫忙照顧好我的父母」，而當日疑似有人見到她坐在路邊哭泣。警方在調查此案中，在她的行李箱中發現一本未使用過的護照，不過前往潿洲島並不需要護照。

龍其樂母親表示，「輕生我覺得不應該，她在昆明一家培訓機構做老師，並十分喜歡這份工作，或許會有壓力，但她從來沒有在我面前表現出來。」

龍其樂舅舅張先生表示，他們在尋找龍其樂過程中發現早前何紅宇失聯事件，覺得很詫異，於是與何紅宇家屬取得了聯繫，「他們家這個事沒有媒體關注，但他們不相信『自殺』，希望引起媒體關注。」

▼家屬透露龍其樂有抑鬱症。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 女教師失聯 。（圖／翻攝自七環視頻、微博）

雙方家屬比對兩件是失聯案後，梳理出「十大相似處」：

一、都是年輕女性，獨自前往潿洲島；
二、都是在「來遊吧」買票，坐火車抵達北海後登島；
三、都是在夜間八點多出門失聯；
四、都曾流露出有點壓力並有「輕生」的跡象表露；
五、在家裡都比較宅，事發前獨居；
六、事發前都有短期規劃：何紅宇準備複讀高中備戰2020年高考，龍其樂打算讀成人教育提升學歷；
七、留給家人、朋友的印象都是比較熱愛生活，沒有表現出明顯異常；
八、都喜歡打遊戲；
九、兩人都是單身狀態，也沒有網戀；
十、都是蹤跡全無，家屬都不認可「自殺」說法。

在何紅宇失聯20天、龍其樂失聯14天後，廣西北海市公安局15日發佈「警情通報」，詳細通報了兩女孩失聯相關情況。隨後，有警方人員主動聯繫何紅宇家屬，表示將展開進一步調查。針對網友提出的「兩人先後失聯，是否陷入傳銷組織」的質疑，當地警方相關人員表示將對轄區傳銷組織進行排查，有消息會及時向社會公佈。

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▼案件仍在調查中 。（圖／翻攝自七環視頻）

▲▼ 女教師失聯 。（圖／翻攝自七環視頻、微博）

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