湯文章／法官大人，你累了嗎？判決更正為何如此浮濫

▲錯誤的判決若只是文字的誤寫等不影響全案，可由原法院裁定更正判決，但實務運作上，已經到了幾乎所有的錯誤都用裁定來更正判決。法官，你累了嗎？（圖／視覺中國）

台灣的訴訟法律規定，法官於案件審結後必須製作判決書交付當事人，才算結案。但判決內容不能憑空杜撰，必須依憑卷內證據，且須在極短暫的法定期間內製作完成，若卷帙浩瀚，案情複雜，動輒要書寫百頁以上，寫判決變成是法官的夢魘，幾乎占據大部分審判案件的時間；加以上級審的要求，內容敘述非到鉅細靡遺的地步不可，否則就會被批評是草率，而判決書內容論理、說理是否完善，也成為裁判品質良窳的重要指標。

人非聖賢孰能無過，錯誤的判決可藉由審級制度來救濟，但若錯誤只是文字的誤寫、誤算等顯然錯誤，也要靠審級制度來救濟，那只是在浪費司法資源，大可不必。因為這些錯誤對於全案情節與判決本旨不生影響，所以法律規定只要由原法院用裁定加以更正判決就夠了。

雖然法律明文可以裁定更正判決的範圍僅限於「顯係文字之誤寫、誤算，且不影響於全案情節與判決本旨之顯然錯誤者」（《民事訴訟法》第232條、司法院院字第1857號及釋字第43號解釋），所以主文諭知有期徒刑5年，理由卻寫5月；原判決諭知被告義務勞務「20」小時，後來發現其所附緩刑條件違反法定最低「40」小時之範圍，而裁定更正為「40」小時（臺灣臺中地方法院105年度簡上字第418號裁定、107年度台非字第20號判決）；原判決當事人欄僅列被告為上訴人，未列公訴人為上訴人，後來發現漏載，裁定更正為「原判決原本及正本關於當事人欄應增列『上訴人臺灣花蓮地方法院檢察署檢察官』、理由欄應增列『(七)檢察官以原審量刑過輕為由提起上訴，為無理由。』」（最高法院104年度台上字第431號刑事判決），這樣的錯誤都是不能更正的。可是更正判決離譜到，判決時誤認毒品重量782公斤為419公克而輕判，被告上訴反被認為事實認定基礎有誤，無不利益變更禁止原則之適用，將被告改判幾乎多一倍的刑度（臺灣高雄地方法院106年度訴字第362號、臺灣高等法院高雄分院 107 年上訴字第 204 號刑事判決）。可以說實務運作結果，已經到了幾乎所有的錯誤都可用裁定來更正判決的地步。

然而判決結果既是法院對外的意思表示，若可隨意更正，不啻是對於司法公信力的重大斲傷，理應加以節制，怎麼實際運作的結果會是這麼離譜？

首先，是法官怠惰，卷都沒看清楚，寫出來的判決當然會出現主文、事實或理由相矛盾，甚至跟卷內的證據不合，但有許多情形是重要事項漏載，事後發現了只得以裁定更正判決的方式來掩飾圓謊，這種懶惰、不負責任的法官，自然要透過評鑑考核的方式來加以汰除。

其次，是法院判決校對的機能喪失。法官在電腦製作判決後，除列印出原本外，也要將電腦檔案傳送給書記官、錄事，錄事製作正本後寄送給當事人前，書記官或法官助理有校對正本的義務，但事實上這個校對機制的功能並沒有發揮，因為書記官或法官助理會認為事不關己，甚至疏忽到連法官的名字都一錯再錯，或者在合議庭的法官有請假未參與言詞辯論程序的情形，慣性到連判決原本上法官的簽名都不看，直接以早先在電腦上配置好的股別複製到判決正本上。這種情形必須由紀錄科長加以鞭策考核，使其等明白司法公信力的維持，是每個法院的職員都應該盡力的，不單只靠法官就能竟其功！

最重要且是最無奈的，是法官案件的負荷太重，為了應付上級審對於判決內容的要求，儘管當事人只在乎有罪、無罪，有罪時刑度是多少，實務上卻要求法官在判決書上一些雞毛蒜皮無關緊要的東西都要寫，判決書是寫給上級審看的，不是寫給當事人看的，否則就會被上級審指摘說是「判決不備理由」，考核很爛。在案件量日益提升，法官員額並未增加的情況下，不給馬兒吃草卻還要馬兒快跑且要跑好，是上級審惡婆娘心態，以及司法行政當局的怠惰不作為，再累也只能徒呼負負！

判決更正的浮濫，並非單一原因造成的，只有改善審判環境，減少法官製作判決的負擔，才有可能稍加杜絕。

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。