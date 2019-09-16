影／反鎖18樓臥室！6歲女童開窗「死命哭喊」　媽冷回：等我回家再說

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北武漢市一名6歲女童住在18樓層，不料12日卻反鎖在家中臥室，當時家人正好都不在家，因此她便開啟窗戶，不停哭喊著「媽媽！媽媽！」事後，警員趕到現場，並且聯繫該名女童的母親，沒想到對方竟說「回家在處理」，讓警方當場氣炸。

▲女童將頭探出窗戶外求救。（圖／翻攝自微博「平安遼寧」，下同）

綜合陸媒報導，該名6歲女童當時被反鎖在臥室，隨後便爬到窗戶邊求救，不停伸出手和頭大喊「媽媽」，所幸被鄰居發現並報警。據悉，事後警方聯繫家屬時，女童的母親驚訝表示，「她怎麼可能有這麼大的力氣？她平常都開不了這個窗戶的！」

▲女童母親當時不敢置信，不斷重複說著，「她力氣沒那麼大！」

警方當時不斷解釋，「她開了，這是事實！妳的孩子在房間裡面非常危險，妳把孩子獨自扔在家裡，這麼不負責任！我建議馬上把門鎖撬開。」不過，女童的母親卻非常堅持地說，「沒事啦！」她甚至還希望民警不要破壞臥室門外的鎖，等她晚上回家再處理。

▲警方當時聽到母親回應氣炸。

警方當時氣炸直呼，「要是出事了怎麼辦？妳孩子的生命重要，還是妳的鎖重要？」據悉，警方最後決定不顧女童母親的要求，立刻將門鎖撬開，並將女童救出。事後，該名母親也帶著女兒到警局感謝警員的救命之恩。

該段影片近日在網路上曝光，網友紛紛表示，「鎖是親生的，孩子不是」、「 這種人就不應該有孩子」、「這是後母吧！親媽會做出這種事？」、「鎖比孩子重要？」、「警員好霸氣」。

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