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影／吃螃蟹感染「海洋弧菌」…他突發高燒暈倒「24hrs內中毒命危」

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記者朱世凱／綜合報導

許多人在中秋節當天都會吃下不少月餅、烤肉或是海鮮，大陸一名上了年紀的男子也不例外，不過當他開心吃下螃蟹後，卻差點丟了性命。醫生檢查發現，原來男子在洗螃蟹時，因為手不小心被堅硬的外殼劃傷了，結果染上「海洋弧菌」（Vibrio vulnificus，也稱創傷弧菌），在短短1天的時間內就陷入生命危險，並且被緊急送往加護病房治療。

▼男子被螃蟹刺傷後便陷入生命危險。（示意圖／CFP）

▲▼螃蟹。（示意圖／CFP）

據《看看新聞》報導，事發在河南省鄭州市，男子上週在清洗螃蟹準備料理時，因為沒有戴上手套，所以手部不慎被螃蟹刺傷，但是他當下並未多想，只專心在如何煮出美味佳餚，絲毫不知身體已經感染了海洋弧菌。品嘗螃蟹沒多久，他開始出現高燒昏迷症狀，並且在不到24小時內命危送醫。

所幸經過搶救後，男子的病情才恢復平穩。醫師表示，其實不只是生螃蟹，只要是生海鮮，上面都會附著大量的海洋弧菌，人在食用時也要注意，有時候海鮮劃傷口腔黏膜，海洋弧菌就會進入胃腸道引起發燒腹瀉；因此，食用海鮮要煮熟，清洗海鮮要戴手套，皮膚有破損的話千萬不要接觸海鮮。

▼大陸曾有民眾吃下海螺後感染海洋弧菌，最終喪命。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸曾有民眾吃下海螺後感染海洋弧菌，最終喪命。（圖／翻攝自微博）

資料顯示，感染海洋弧菌的途徑通常有2種，第一種為直接經由傷口碰觸到海水所引起，患者可能去海邊玩或從事海產相關職業時，不小心經由器具刺傷，或是本身已有傷口，又不小心碰觸到海水而感染；第二種則是經由食用未完全煮熟之海產，尤其是甲殼類的生食而引發感染。

不過並不是全部有傷口的人碰到海水都會引起皮膚的海洋弧菌感染，而且也不是都會導致嚴重的壞死性筋膜炎，只有免疫力較差的患者，比方有肝硬化、肝炎、糖尿病、酗酒、腎病或其他慢性疾病的患者，如果不小心有傷口又碰到海水，並且沒有好好處理的話，就容易引發海洋弧菌的嚴重感染。

▼清理海鮮時戴上手套能避免染上海洋弧菌。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼清理海鮮時戴上手套能避免染上海洋弧菌。（圖／翻攝自看看新聞）

泉州市第一醫院重症醫學科副主任林天來表示，海洋創傷弧菌也稱海洋弧菌，是一種在海岸環境中自由生活的細菌，適合在攝氏20度的鹹水中生長，一旦感染上該細菌，發病急、病情發展很快，患者因休克入院48小時內，大部分會因多重器官功能衰竭而死亡，一般來說每年夏天為好發時段。

林天來提醒，因為海洋創傷弧菌感染較為罕見，該細菌本來就存在於海洋環境中，只要人的免疫力沒問題，一般不容易感染，但也不要掉以輕心，「民眾到海邊戲水一定要做好保護措施，身上有傷口的人最好不要下水；此外，處理海鮮時應戴上手套，以防被紮傷，海鮮最好要煮熟再吃，因為高溫可以殺死海洋弧菌。」

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