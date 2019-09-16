街上遇小三！正宮氣炸坐她身上「猛甩巴掌+扯髮撞地」…網看傻：該打老公吧？

▲正宮坐小三身上猛力甩巴掌，小三只能無奈踢腿反抗。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

相信許多人都痛恨介入他人感情或婚姻的第三者，大陸微博近日就瘋傳一段正宮狂毆小三的影像，一名身穿黑衣的正宮在街上碰見穿著淺藍色裙子的小三，憤怒之下便將小三壓倒在地，並且坐在對方身上猛甩巴掌、拉扯頭髮撞地板等，小三明顯無法阻擋，只能任由正宮不斷施暴。不過網友看完卻反到直呼「為什麼不打你老公呢？」

▼沒人願意上前勸阻。（圖／翻攝自微博）

這段影像14日開始在微博上不斷被轉傳，畫面可見，當時街上有許多民眾圍觀，不過正宮卻不顧他人眼光，執意將小三壓制在停車位附近，開始動手甩巴掌洩憤，不久後又扯起小三的頭髮，將對方的頭部撞向地板。過程中沒有一個人敢上前阻攔，只是一味拍攝和指指點點；小三面對正宮強勁的攻擊，只能不斷踢腿反抗，卻仍無濟於事，只得乖乖承受一切暴力行徑。

不少網友看完2個女人在街上上演的全武行後，紛紛留言說，「不是很懂妻子幹嘛打第三者，第三者破壞他人家庭確實有錯，但出軌的丈夫難道不是更可恨嗎？第三者跟妻子一般都不認識，而丈夫卻是和妻子朝夕相對的，更敗壞道德的是丈夫好嗎？再說，騎在別人身上毆打，造成的傷亡是犯罪行為，只有無知的蠢人才會幹出這種損人不利己的事情。」

▼有人認為正宮做法不恰當，只會落下把柄而已。（圖／翻攝自微博）

也有人表示，「女人何苦為難女人？」、「小三是世上最可惡的存在」、「如果小三不知道男的有家庭，就不怪她；反之的話，打得好！」、「小三的腿真美，看來身材贏了…」、「正宮這樣粗暴，哪個丈夫不會跑？」、「有本事就去打老公」、「出軌就是出軌，明明是丈夫道德有瑕疵，為何要怪正宮不夠溫柔、身材不夠好？」、「我發現每次這種場面，小三都贏不過原配，大概是也沒臉還手」

▼但也有網友表示，倘若自己碰到相同狀況，也會痛打小三洩憤。（圖／翻攝自微博）

還有人認為，大家心裡都認定小三該打，所以才沒人願意上前幫忙，「不知道該說冷漠，還是很世故？」、「若是我的話，可能會打得更狠」、「雖然這可能是犯罪，但誰能忍這口氣？」、「一個巴掌拍不響」、「離婚比較快吧，省得心裡難受」。

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