影／200元夜市抵用券來了！士林、逢甲、花園、東大門夜市入列

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（16）日發放夜市抵用券供自由行旅客使用，官員表示，全台知名夜市如台北士林夜市、台中逢甲夜市、台南花園夜市、花蓮東大門夜市等知名夜市都已入列，目前共有83處夜市供旅客玩透透。

▲根據經濟部最新公布的適用夜市名單，全台共有83處，之前被民眾抱怨沒有知名夜市，如台北士林夜市、台中逢甲夜市、台南花園夜市、花蓮東大門夜市等，目前也已加入。（圖／記者張一中攝）

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經濟部表示，民眾只要掃描抵用券正面QR code，就可以知道在哪裡能夠使用。按照目前規劃，抵用券的面額為50元，不得換現、不找零，且必須蓋有旅店住宿章才能使用，使用期間則從9月16日至12月31日截止，且不分平、假日。

此外，民眾在使用抵用券時還必須注意，抵用券規定不可「跨區」使用，若所處的地區沒有合法登記的夜市，則可以到跨縣市、到同一區其他縣市的夜市。舉例來說，像是新竹的旅客可以將抵用券拿到新北、台北等地使用（同屬北區），而宜蘭、花蓮、台東及澎湖金門馬祖等地拿到的折價券，就沒有消費區域限制。

另外也要注意，並不是夜市中的所有攤商都能使用抵用券，而民眾只要以是否貼有「歡迎使用抵用券」標籤的攤商作為識別即可

根據經濟部最新公布的適用夜市名單，全台共有83處，之前被民眾抱怨沒有知名夜市，目前也有已加入，包括基隆廟口夜市、台北饒河街夜市、寧夏夜市、士林夜市、景美夜市、新北市樂華夜市、台中逢甲夜市、嘉義文化路夜市、台南花園夜市、高雄六合夜市、宜蘭羅東夜市、花蓮東大門夜市等；另金門針對10月的高粱老街風獅爺文化季、芋頭節，活動時段的聚集攤販也可用夜市抵用券。想查詢適用的夜市名單可在FB搜尋「台灣夜市go」（https://www.facebook.com/NMgo.tw/）查詢。

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