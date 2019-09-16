影／郭台銘幕僚：副手已定，參選聲明也準備好了　等「最後決定」亮牌

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨，是否會在17日最後期限前登記參選，以及副手的人選是誰，都是外界關注的重點。郭台銘的幕僚曾在政論節目上透露，副手應該會找政治經驗豐富的人，但究竟是誰，一切就看郭最後的決定，大家都已經做好亮牌的準備。

▲外界推測，郭台銘是否會投入2020選戰，一切即將亮牌。（圖／記者李毓康攝）

對於郭台銘的副手人選，外界猜測的對象包含新光金控副董事長李紀珠、成大校長蘇慧貞、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒（新北市長侯友宜的二哥），以及行政院前副院長林信義等人。郭的幕僚也曾在政論節目上透露，副手會傾向找政治經驗豐富的人。

根據《聯合報》報導，郭台銘的幕僚聲稱，郭目前已經找好副手，連參選聲明都準備好了，一切就等他開口說出最後決定；此外，國民黨方面仍持續透過部分重要人士居中協調，中秋連假期間也有許多人來拜訪，但郭並不是怯戰或好戰的人，所以希望外界再給他們一點時間。

▲柯文哲表示，自己收到郭台銘送的月餅，上面寫著為國為民、莫忘初衷，「可是奇怪，裡面的餡好像沒有東西。」（圖／記者陳凱力攝）

而明日（17日）就是登記參選的最後期限，郭台銘卻始終沒有鬆口。台北市長柯文哲也提到，還是希望台灣能有重開機的機會，「我也沒有接到什麼訊息，我還是那句話，我們如果要幫助別人，就不要給人家太多的壓力。」

►「時間對我們來說完全沒用！」

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