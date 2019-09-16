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影／被指攻擊沙國油廠　伊朗嗆：準備好應付戰爭！川普可能會晤伊總統

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記者錢玉紘／綜合報導

沙烏地阿拉伯的「阿美石油公司」（Saudi Aramco）兩座石油設施先前遭到無人機攻擊起火，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指控伊朗是幕後主使，伊朗則嚴正否認。白宮顧問康威（Kellyanne Conway）在15日受訪時表示，總統川普仍可能再本月聯合國大會期間與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）會晤。

▲▼沙烏地阿拉伯的「阿美石油公司（Saudi Aramco）」受到無人機攻擊。（圖／路透）

▲阿美石油公司油廠受到無人機攻擊。（圖／路透）

川普政府公開譴責伊朗要為無人機攻擊事件負責，康威15日接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）節目訪問時，被問到在本月的聯合國大會中，川普是否會與伊朗總統羅哈尼當面對談，她回應，「我們並未承諾過一定會見面，總統只說，會再看看，我會讓總統自行宣布」。康威還表示，「當你（暗指伊朗）攻擊沙烏地阿拉伯，對整個局面都沒有幫助」。
她也指出，無論川普與羅哈尼是否會面，川普政府對於伊朗核子計畫及彈道飛彈計畫所實施的制裁和「最大施壓」仍會持續下去。

▲▼沙烏地阿拉伯的「阿美石油公司（Saudi Aramco）」受到無人機攻擊。（圖／路透）

▲背後有伊朗支持的葉門叛亂組織「青年運動」（Houthi）隨後宣稱犯案。（圖／路透）

阿美石油公司位在阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）的兩座設施於14日凌晨遭到無人機攻擊，發生火災，雖然隨後火勢獲得控制，但沙國政府隔天宣布，兩座煉油廠將暫時停產，該國每日總產量將大約減少50%。背後有伊朗支持的葉門叛亂組織「青年運動」（Houthi）隨後宣稱犯案。

蓬佩奧譴責伊朗是攻擊的幕後主使，「無預期地攻擊世界的能源供應」，且沒有證據顯示無人機是從葉門來的。他還表示，「我們呼籲所有國家一同公開明確地譴責伊朗」，美國則會與其盟友一同確保能源市場能夠持續供應，且伊朗會為此攻擊負責。對此伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）15日透過國家電視台反駁這項指控，他批評美國抹黑，並認為美國因為施壓的政策失敗，改為「說謊」。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）則引述革命衛隊（Revolutionary Guards）航空部隊司令哈吉薩達（Amirali Hajizadeh）的言論威脅指，伊朗已經準備好發動「全面戰爭」，革命衛隊擁有射程2000公里的飛彈，該區域的美軍基地及艦艇都在其射程範圍。

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