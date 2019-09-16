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傳港少女給示威者「免費性服務」　台灣勇士實測：很遺憾，沒有

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▲▼ 915遊行,反送中,香港 。（圖／路透）

▲謠言指出少女提供示威者性服務。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

香港反修《逃犯條例》的風波已經延燒超過3個月，日前香港行政會議成員羅范椒芬竟在電台中表示，有少女向示威的「勇士」提供「免費性愛」。台北市議員「呱吉」邱威傑的助理在周末帶著物資支援香港，更破除謠言指出，少女免費送性愛這件事情「很遺憾的是，沒有」。

呱吉在粉專中發文批評，「透過這種剝削女性的議題，降低運動的正當性」。他指出，辦公室中幾名助理帶著物資飛往香港，並穿著印有「台灣勇士」的衣服，順便破解都市傳說，看看是否真的有結果「很遺憾的是，沒有。都這麼明目張膽地自我宣告了還是沒有。勇士是沒有免費性愛的，好嗎？」

羅范椒芬當在電台被問到是否有證據時，只表示有關資料來自「朋友的朋友」，但強調事件是真的，自己看過相關資料，最後更放話表示「信就信，不信就不信囉」。

在網路上甚至有傳言指性愛片段流出，有些人貼出戴著口罩少女裸體照片，臉書粉絲團「求驗傳媒」發文表示，這些其實都是成人網站上的片段截圖，更要求羅范椒芬提供證據，不然就道歉。

請繼續往下閱讀...

另一名被造謠的香港嶺南大學女學生黃子悅也曾在臉書發文指出，自己在街頭舉牌抨擊「香港警察，強姦謀殺」的照片，被改圖成「香港慰安婦，免費酬勞曱甴任你吊」，還有大量有關性關係和吸毒的謠言，全都是假的。

▲▼呱吉破除港少女提供性服務謠言。（圖／翻攝自臉書）

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