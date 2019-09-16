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斬殺美日韓隱身戰機　解放軍殲-16掛2款最新導彈威嚇

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特約記者陳孟孟／綜合報導

解放軍兩款最新空空導彈再度亮相，此次霹靂-10及霹靂-15同時掛載在殲-16身上，讓該機成為中國空軍僅次於殲-20的最強空中優勢戰鬥機。有分析認為，這一組合，是解放軍目前「攔截隱身戰鬥機」的最強戰場態勢感知設備與武器彈藥組合，也是空中優勢戰鬥機可以獲得的最強打擊手段。

被大陸喻為「國產第二強戰機」的殲-16，為瀋陽飛機工業集團研發的4.5代戰機，改良自Su-30MKK第4代戰機。該機不僅有較強空戰能力，又有強大的對地對海打擊能力，可以掛載各類武器執行更加廣泛的空中打擊任務。中國空軍近年有了殲-10C的協同配合後，明顯增強殲-16在執行對空作戰時的配置層次與後備深度，同時也為主力戰機殲-20分擔一些壓力。

事實上早在去年的珠海航展中，殲-20就已曾高調掛載霹靂-10（PL-10）近程空空導彈及霹靂-15（PL-15）中程空空導彈，進行飛行表演。首先談及霹靂-10導彈，它可說是中國自製的近距格鬥「王牌武器」，其具備極佳的超機動格鬥能力，有著大形的中部矩形彈翼，採用尾翼實現氣動配平，配備矢量推力火箭發動機。這一氣動布局在超機動格鬥條件下，升力很大，從而形成足夠的控制力，全向光電制導頭確保霹靂-10能夠攻擊側方的目標，實現全向攻擊能力

▼霹靂-10空空導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

這是大陸至今第一張能看到細節的霹靂-10空空導彈照片。（圖／翻攝自大陸網站）

值得注意的是，這款第四代近程空空飛彈還有著「越肩發射」的獨門絕活，當載機與目標對頭擦肩而過，或者目標以激烈機動逃離載機的前半球視野，霹靂-10可在此之前以大離軸角鎖定目標並發射，發射後馬上進行180度甚至更大角度轉向追擊目標，可反向反擊追尾敵機

大陸知名軍事博主「迷彩派」也曾分析，霹靂-10最厲害之處，不但採取熱成像紅外探測方式，且其凝視紅外焦平面陣列在處理速度上完勝掃描型的紅外焦平面陣列成像，因此雷達隱形在面對霹靂-10將很可能無用武之地

▲▼珠海航展閉幕式，殲-20亮彈艙、殲-10B對衝表演特技飛行。（圖／CFP）

▲2018年珠海航展閉幕式，殲-20掛霹靂-10及霹靂-15進行飛行表演。（圖／CFP）

至於近年讓美軍高度防範的霹靂-15中程空空導彈，是由中國607所（空對空導彈研究院）所研製，它的出現是為替代雷達制導的霹靂-12。兩者相比，霹靂-15不僅在雷達主動探測距離上有所增大，具備抗干擾資料鏈，同時還有一個雙脈衝固體火箭發動機來擴大射程，最大射程可以達到驚人的200公里

外界認為，中國研製霹靂-15的主要目的是擊落敵方空中加油機、預警機等各種支援空中作戰的特種飛機。未來殲-20將攜帶該型導彈出擊，在太平洋戰區中讓美戰鬥機缺乏補充油料而失去戰力。此外，霹靂-15也讓殲-20的中距空戰打擊範圍比F-22遠80公里，也就是說，殲-20在與F-22進行空戰時能打得更遠。

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▼美軍KC-130空中加油機。（圖／路透社）

▲▼美軍KC-130空中加油機。（圖／路透社）

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