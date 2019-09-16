猛灌14歲店員頭部！鐵拳男打完回去吃蚵仔煎…店家曝原因：他只是幫哥哥說話

記者鄒鎮宇／台南報導

「當狗在打，打好玩的？」台南市安平區一間蚵仔煎店老闆娘表示，日前有3名男子到店內用餐，沒想到剛點完菜才5分鐘，就不耐煩破口大罵，甚至出手攻擊她14歲的小兒子，導致疑似腦震盪的症狀，且打完還回去繼續吃，讓她無法接受，「那一拳根本是要他死嘛！」

女老闆表示，3名男子14日下午5時57分到店內用餐，3個大男人僅點了一盤70元的蚵仔煎便到店內坐下，沒想到僅過5分鐘就開始嫌菜送得慢、開始罵店內的員工，「一個蚵仔煎出那麼久是在殺Ｏ」，再過1分鐘上菜後，吃到一半時就出手攻擊孩子。

▲▼老闆娘14歲的兒子僅幫哥哥說話，卻被男子痛毆。（圖／東森新聞）



她還原事情經過，當下男子嫌菜上太慢，開始辱罵大兒子，此時14歲的小兒子聽到，立刻出面幫忙嗆聲，「他們兩個可能有一點口角，吃到一半可能不甘願，衝去櫃檯那，我們的師傅都圍著他，他居然還衝過人牆，用跳飛的方式從我兒子上打一拳」。

「如果小孩子有事，絕對不會放過他們！」老闆娘說，兒子被打後出現頭痛、頭暈、嘔吐等症狀，目前仍在醫院中觀察；當下男子打完人後被店員安撫，才坐回去店內繼續用餐，此時她才接到通知，立刻趕到店內報警逮人。

老闆娘強調，「我覺得太可惡了啦，你們是把小孩子當狗在打？打好玩的嗎？是不是啊？你吃到一半起來打，打完再回去吃，請問你們見過這種事嗎？」表示絕對會提起告訴，為孩子討回公道。

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▼老闆娘14歲的小兒子仍躺在病床上。（圖／翻攝爆料公社）

