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東京迪士尼「生日徽章」只有她有！　貼在身上連走路有風　

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▲▼東京迪士尼生日徽章。（圖／翻攝自instagram／littlepink_abbｙ）

▲Youtuber小粉紅身上貼著生日徽章，開心與迪士尼城堡合照。（圖／翻攝自instagram／littlepink_abby）

實習記者施怡妏／綜合報導

YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」時常分享出遊趣事，日前他們到東京迪士尼樂園遊玩，慶助團員「小粉紅」的29歲生日。壽星小粉紅把握難得的機會，在樂園裡瘋狂收集「生日徽章」，最讓她驚喜的是，在欣賞遊行時，各種迪士尼的卡通人物看到她身上的生日徽章，就會獻上祝福。

透過影片發現，樂園裡的每位工作人員身上都會有生日徽章的貼紙，只要上前跟對他們說「今天是我的生日，請給我生日徽章」，他們就會當場畫給你。每個徽章不只署名還會畫畫，如果已經拿到很多個徽章，工作人員會看你擁有過什麼樣的圖案，並設計一個不一樣的圖案送給你。

▲▼東京迪士尼生日徽章。（圖／翻攝自instagram／littlepink_abbｙ）

▲小粉紅一共獲得4個生日徽章。（圖／翻攝自instagram／littlepink_abby）

▲▼東京迪士尼生日徽章。（圖／翻攝自instagram／littlepink_abbｙ）

▲小粉紅在迪士尼樂園得到眾多的生日祝福。（圖／翻攝自instagram／littlepink_abby）

得到四個生日徽章的她，全部貼在身上，遊行時坐在第一排，用力的把身上的徽章展示出來，每個卡通人物經過時都發現，紛紛跑到她面前都對她說生日快樂，將近有11個人物給她祝福，在遊行車上的白雪公主也對她說「HAPPY BIRTHDAY！」，仿佛所有人都在祝她生日快樂。

一路上不斷有工作人員對她說生日快樂，令她感覺自己很驕傲連走路都有風。在商品店結帳時，店員看到小粉紅身上的貼紙，主動拿起筆要為她畫生日貼紙，小粉紅興奮地說，「這樣我不爆拿個50張不行！」，可愛的徽章令她開心的在樂園繃繃跳跳，連買爆米花筒時也不例外，可說是享盡了公主待遇啊！

►腦公！你不可以賴帳喔！

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