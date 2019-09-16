三峽大壩出現巨型黑色長蛇？　原PO解答：其「真身」是防曬網

▲三峽大壩驚見「版尼斯湖水怪」！(圖／翻攝自澎湃新聞)

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸湖北省宜昌市一名網友，日前在三峽大壩拍攝到疑似水怪的生物，影片PO出後引起網友的熱議。影片中，該物體體形碩大，目測至少有幾公尺長。水產局漁政科的楊姓科長針對謠言表示，「應該是防曬網，因為水流較急，拍攝出來才會像水怪在游動一樣。」

根據外媒報導，針對傳言池州貴池區水產局漁政科的楊姓科長表示，「拍攝地點就是貴池區江口輪渡碼頭」，巨型怪物應該是防曬網。拍攝時因水流較急，看起來才會像水怪在游動一樣。

安徽省池州市長江汽車輪渡管理所一位負責人表示，三峽水怪其實是「黑色網帶」，同事在上班時看到，覺得很有趣而拍下，結果卻被網友放大、炒作，根本沒有水怪一事。

該影片中被質疑處處充滿疑點，中國科學院成都生物研究所研究員丁利看完後表示，「如果影片中是那麼大的一條蛇或者是其他水生動物，那麼牠在水中游動時對水流的擾動會很明顯，所謂的水怪，可能只是漂浮在水面的大型塑膠袋。」

透過影片中發現，該物體像是條黑色的蛇順著水流的方向前進，像是被水帶著走一般，不像活的動物會隨意的擺動，也沒有朝左邊或是右邊游動，反而像是浮游物或是漂浮在海面上的大型垃圾塑膠袋。

另外，也有網友指出，畫面拍攝地點應該是在安徽省池州市貴池區江口輪渡碼頭，而不是湖北宜昌三峽大壩區域。該名網友表示，十幾天前，朋友也拍攝到相關的影片，他也看到了黑色長條類似蛇的生物。他提供一段影片，不同於原PO的視角拍攝，但可以得知他們看的是同一種物體。

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