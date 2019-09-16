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五大洲醫療人員　在台唱「我們都是一家人」過中秋

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▲▼「2019年國際慈濟人醫年會」中秋節晚會中，24個國家地區506位全球人醫年會學員，大家牽起的手與心，共渡難忘的台灣中秋節。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

「你的家鄉在那魯灣，我的家鄉在那魯灣，從前時候是一家人，現在還是一家人……」！

16位來自臺灣七個原住民族的花蓮慈濟醫院護理部護理人員，在2019年9月13日晚上，以這首代表族群融和的原住民歌曲「我們都是一家人」，在花蓮靜思堂「2019年國際慈濟人醫年會」秋節晚會中，帶動全場與24個國家地區5百多位全球人醫年會學員，大家牽起的手與心，共渡難忘的台灣中秋節。

▲▼「2019年國際慈濟人醫年會」中秋節晚會中，24個國家地區506位全球人醫年會學員，大家牽起的手與心，共渡難忘的台灣中秋節。（圖／慈濟基金會提供）

「全球有七十億人口，此時此刻，我們在此相遇，是前世有約，今生有緣……」，2019年9月13日晚上，全球華人歡渡中秋節，位於花蓮靜思堂，也特別舉行「國際人醫年會」秋節晚會，主持人陳竹琪以感性的語調為晚會開場。
「2019年國際慈濟人醫年會」秋節晚會首先登場的是由慈濟高級中學武術隊的武術表演，讓大家看到中國傳統武術的力與美，看見年輕孩子的新希望。

由花蓮慈濟醫學中心的同仁與志工，用優美的歌聲，演唱多首膾炙人口的歌曲，臺上臺下手牽著手唱著、跳著，歌聲、笑聲，響徹整個講經堂，講經堂瞬間變成了一個大舞臺。

來自花東七個不同部落的護理人員，表演原住民舞蹈「海洋之歌」，舞者穿著艷麗的服飾，踩著輕快的舞步，對舞臺下的長官與學員們邀舞互動，全場觀眾都跟著打拍子附和，全體合唱著「我們都是一家人」，並帶動全場24國500位全球人醫年會學員一起同歡，把晚會的氣氛帶到最高點，歡樂的氣息很快地感染現場，臺下的每個人手牽著手，忘情地踩踏舞步，並紛紛拿起自己的手機拍照，要將這一刻的歡樂畫面，留存成永恆。

▲▼「2019年國際慈濟人醫年會」中秋節晚會中，24個國家地區506位全球人醫年會學員，大家牽起的手與心，共渡難忘的台灣中秋節。（圖／慈濟基金會提供）

各國地區團隊也不遑多讓，大馬團隊一百一十多位舞者分別換上馬來服裝、華人及印度服飾，表演馬來西亞經典歌曲。美國團隊也以手語表演英文歌曲「Godbless America」。

知名歌仔戲劇組、唐美雲老師暨團隊，也在晚會中藉由戲劇表演，講述佛陀的故事，歡樂之餘，也能對佛教有一些認識。澳洲的牙科醫師施彬彬，覺得晚會安排的節目，有歡樂，也有內涵，讓平時都忙於工作的醫護人員，難得展現放鬆的一面，晚會令她很感動。馬來西亞眼科醫師陳建群和一起來的夥伴，紛紛表示：「以後每一年都要來參加TIMA！」

「人醫之愛聚福緣、秋節同心愛團圓」，2019人醫年會的中秋之夜，就在團聚和樂的歡唱聲中畫下句點。

▲▼「2019年國際慈濟人醫年會」中秋節晚會中，24個國家地區506位全球人醫年會學員，大家牽起的手與心，共渡難忘的台灣中秋節。（圖／慈濟基金會提供）

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